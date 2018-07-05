家扶電腦營 培養偏鄉學生程式設計能力

家扶暑假電腦營，培養偏鄉學生程式設計能力。（張朝欣攝）

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雲林家扶中心為培養偏鄉學生程式設計能力，5日在雲林縣北港鎮建國國中舉辦3天電腦營活動，藉由網路系統讓學生接觸簡易程式設計，目前先進國家已將程式設計課程列入義務教育，學生盡早養成程式設計能力，對於未來的競爭力有很大的助益。

雲林家扶暑假電腦營5日在北港鎮建國國中開跑，由鷹展國際教育公司林品秀、張靜平2名講師帶領家扶學生學習簡易程式設計，大部分學生對於程式設計感到陌生，但在講師生動活潑的帶領下，逐漸有了初步的概念。

林品秀表示，程式設計相關課程是未來的趨勢，但台灣教育體系尚未跟進，農業大縣雲林的電腦資訊與都會城市相比相對缺乏，公司因此與雲林家扶合作推廣程式教育，讓學生盡早接受邏輯推演訓練，縮短偏鄉資訊教育學習的落差。

國中三年級蔡義徹說，平常家人會覺得坐在電腦前不是上網聊天就是玩網路遊戲，很擔心會影響課業學習，接觸程式設計發現跟玩遊戲是完全不同的體驗，老師教導大家不斷嘗試、解決錯誤，完成自己的作品時覺得辛苦是值得的。

雲林家扶社工員李翊瑋指出，感謝鷹展國際教育公司團隊帶給偏鄉學生更多網路資訊的刺激，居住雲林地區的孩子，接受網路刺激與程式教育資源相對缺乏，很多學生是第1次接觸程式設計，因此獲得開發邏輯思考潛能的機會，有助於家扶學生未來的升學發展。

(中時 )

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