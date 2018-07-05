7旬翁跌排水溝溺斃 縣府、公所得賠500萬

2018年07月05日 10:28 中時 廖素慧

7旬老翁騎電動車行經朴子市松梅2號橋前，摔落松梅重劃北路九與橋墩間的缺口，跌落到貴舍大排水溝而溺斃，家屬提訴國賠，法官認為嘉義縣政府、朴子市公所未善盡防護措施之責，判2單位共同賠償504萬餘元。

吳翁的家屬指出，吳翁於2017年9月17日清晨5時許，騎電動腳踏車由北往南，行經松梅重劃北路九松梅2號橋前，吳翁摔落路與橋墩間的缺口，跌到貴舍大排下而溺斃。

家屬認為，因道路寬度大於橋墩，路與牛挑灣小排雖有防護水泥體，但橋前並沒有防護水泥體，橋墩與路形成缺口，且此段道路沒有路燈，路面或橋墩沒有任何反光條、指示標誌等防護措施，以致吳翁清晨騎車至此，未即時發現缺口，才連人帶車摔死，道路、橋、溝排等設施及管理有缺失，向嘉義縣政府、朴子市公所、嘉南農田水利會提訴請求國賠。

嘉義縣政府、朴子市公所、嘉南農田水利會3單位均否認有管理權責，互相推諉，各說各話。

法官審理認為，嘉義縣政府、朴子市公所對松梅重劃九路設置管理未善盡管理防護之責，缺口外露於柏油路面末端，且周圍毫無護欄或警示標誌，判縣府、朴子市公所連帶賠償吳妻172萬餘元、吳翁的兒子92萬餘元、3名女兒各80萬元，合計約504萬餘元。全案可上訴。

(中時 )