7旬翁跌排水溝溺斃 縣府、公所得賠500萬

嘉義地院判嘉義縣政府、朴子市公所國賠500餘萬給吳翁家屬。（廖素慧攝）

友善列印
中時

7旬老翁騎電動車行經朴子市松梅2號橋前，摔落松梅重劃北路九與橋墩間的缺口，跌落到貴舍大排水溝而溺斃，家屬提訴國賠，法官認為嘉義縣政府、朴子市公所未善盡防護措施之責，判2單位共同賠償504萬餘元。

吳翁的家屬指出，吳翁於2017年9月17日清晨5時許，騎電動腳踏車由北往南，行經松梅重劃北路九松梅2號橋前，吳翁摔落路與橋墩間的缺口，跌到貴舍大排下而溺斃。

家屬認為，因道路寬度大於橋墩，路與牛挑灣小排雖有防護水泥體，但橋前並沒有防護水泥體，橋墩與路形成缺口，且此段道路沒有路燈，路面或橋墩沒有任何反光條、指示標誌等防護措施，以致吳翁清晨騎車至此，未即時發現缺口，才連人帶車摔死，道路、橋、溝排等設施及管理有缺失，向嘉義縣政府、朴子市公所、嘉南農田水利會提訴請求國賠。

嘉義縣政府、朴子市公所、嘉南農田水利會3單位均否認有管理權責，互相推諉，各說各話。

法官審理認為，嘉義縣政府、朴子市公所對松梅重劃九路設置管理未善盡管理防護之責，缺口外露於柏油路面末端，且周圍毫無護欄或警示標誌，判縣府、朴子市公所連帶賠償吳妻172萬餘元、吳翁的兒子92萬餘元、3名女兒各80萬元，合計約504萬餘元。全案可上訴。

(中時 )

95歲阿伯買午餐忘記回家路 暖警… 超瞎！屍體當成娃娃扛 清潔員嚇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。