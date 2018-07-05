趙又廷拿芒果Kuso 調皮鬼臉畫面曝光

2018年07月05日 10:51 中時 洪秀瑛

趙又廷拿芒果假裝是白宇。（翻攝秒拍）

白宇被大陸觀眾幽默笑稱臉型像芒果，還附上逗趣文字。（取自微博）

趙又廷近來忙電影宣傳。（取自微博）

趙又廷近來忙電影宣傳。（取自微博）

趙又廷（左）及林更新。（取自《狄仁杰之四大天王》官方微博）

馬思純。（取自《狄仁杰之四大天王》官方微博）

阮經天。（取自《狄仁杰之四大天王》官方微博）

林更新。（取自《狄仁杰之四大天王》官方微博）

馮紹峰。（取自《狄仁杰之四大天王》官方微博）

趙又廷近日參加湖南衛視節目《快樂大本營》錄影，結束工作後，在微博貼出一段秒拍影片，他揮手喊：「哈囉！大家好，我是夜華。」但空蕩蕩的馬路沒人理他，接著拿出一顆芒果把自己的臉遮住，拿著大聲公喊：「大家好，我是白宇，各位《鎮魂》女孩們妳們好，天氣太熱了，都趕緊回家去吧！然後別忘了，《狄仁杰之四大天王》7月27號上映。」影片結束後，調皮的看鏡頭做鬼臉，自己還忍不住笑出來。

趙又廷因在電視劇《三生三世十里桃花》人氣飆升，他扮演的太子「夜華」因此被入戲觀眾瘋喊「姑父」。這段秒拍影片其實是他開大陸男星白宇玩笑，他用芒果假裝是白宇，趁機宣傳自己的電影。而用芒果Kuso的背後有原因，因為白宇最近以網劇《鎮魂》暴紅，他的臉被觀眾笑虧像芒果，意外受到觀眾喜愛，因此出現各種搞笑表情包。趙又廷玩這個哏，讓觀眾直笑「姑父好可愛、好懂」。

趙又廷與馮紹峰、林更新等主演的新電影《狄仁杰之四大天王》7月27日將在大陸上映，趙又廷曾在發佈會上被問「隔5年再拍，找得回來狄仁杰的範兒」？趙又廷說，其實拍徐克導演的電影常都會處在懵懂狀態，「第一次演的狄仁杰比較青澀稚氣，這次不僅我個人有了歷練，角色也進入下一個階段，出來的感覺會不一樣，我也挑戰一個新的風格」。他說新1集中，馮紹峰升官，他接馮的位子，馮上1集穿的戲服，這次換他穿，讓主持人黃子佼笑說「這麼省啊」。

《狄仁杰之四大天王》除了老班底趙又廷、馮紹峰、林更新，這次還加入金馬影后馬思純，馬思純當時在發佈會也說，「今天挺幸福的，因為只有我一個女生」。主持人黃子佼搞笑說「遠遠一看還以為是拍《流星花園》」。馬思純表示上大學的時候，同學們曾一起建一個群組，「我們都喜歡林更新，所以這次合作還滿激動的」，林更新站在一旁，表情尷尬。馮紹峰說，「她（馬思純）是看著我們的戲長大的」，馬思純也招認：「我大學看他（林更新）的時候，感覺他特別的仙，現在特別的接地氣。」

馬思純誇趙又廷是暖男無誤，「我在拍戲期間，有段時間身體不太好，天氣很熱，我暈了，其實他離我挺遠的一段距離，他說他不知道怎麼會那麼快的速度就衝到我的面前，然後拖住我的頭，讓我的頭沒有摔到地上，很感謝他」。馮紹峰跳出來看著趙又廷，吃味地說：「我暈倒那一次，你近在咫尺，沒有做出任何的反應。」趙又廷笑回「我以為你在開玩笑，你武功底子那麼好，一定可以保護你自己」。大夥還自爆休息時間都在打遊戲沒看劇本，主持人問趙又廷玩線上遊戲的綽號？他笑回「追魂趙」，引來一陣笑。 演員們互相吐槽，可見感情非常好，最近跑電影宣傳，還笑稱將組「D-Five天團」出道。

(中時 )