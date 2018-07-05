超瞎！屍體當成娃娃扛 清潔員嚇到去收驚

蔡姓婦人（橘色上衣者）當清潔員數年，竟頭一遭扛到屍體，嚇得到廟裡收驚。（程炳璋翻攝）

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中時

台南市安平區健康三街一棟大樓2日發生的王姓留美女物理治療師跳樓命案，因為死者身形瘦小，一開始竟被當成洋娃娃處理，蔡姓女清潔員與同事將「娃娃」扛到大樓的垃圾回收站，才發現是真人，嚇得報警，事後趕緊到廟裡收驚，家人直呼「超瞎」。

台南市安平區2日發生一起王姓留美女物理治療師跳樓命案，王女疑似因罹患腎疾，須終身洗腎，不願父母費心照顧自己，進而輕生尋短，在住處10樓跳樓自殺，她跌落大樓外花圃車道時，因為她身形太瘦小，被發現時，第一時間以為是洋娃娃，並通知大樓蔡姓清潔婦人處理。

65歲的蔡姓女清潔員2日一大早上班，就被通知去處理大樓外的「洋娃娃」，她與同事兩人在搬動「洋娃娃」時，自己一度懷疑是真人，但同事卻仍堅持是「假人」，兩人半信半疑的將「娃娃」搬上推車，再推到大樓的回收場。

蔡女越看越奇怪，看到娃娃的頭凹了一個洞，還疑似有少許血跡，不死心再叫另一位男同事來見證，才發現是一具真人的屍體。

「女兒，我搬到屍體了怎麼辦？」蔡女當場嚇得心驚膽跳，回家告訴女兒，死者可能半夜跳樓，因為整晚的大雨，地上的血跡早被雨水沖掉，加上地面都是被雨打落樹葉，很難發現異狀，才會傻傻的去抬屍體。

女兒安慰母親，驚呼將能夠屍體誤認成娃娃簡直是「超瞎」，趕緊帶母親到廟宇收驚安撫長輩情緒。

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