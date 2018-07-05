新聞觀察／文大宿舍案淪於政治口水戰 罔顧學生權益

2018年07月05日 10:41 旺報 李侑珊

文化大學大群館宿舍爭議持續延燒，台北市政府都發局直指，新北市長參選人侯友宜妻子出租房舍給文大違法，侯可能因此與校方解約，首當其衝受到影響的當屬400多名住宿學生，恐被迫搬離宿舍，自行在校外租房，不只需負擔超越學校宿舍房費許多的昂貴房租，居住安全更難以確保。

文大在國內擁有「最高學府」的別稱，校區位於陽明山，私人租賃房屋的租金高昂，校內學生如有住宿需求，無不積極爭取住在校內宿舍，而文大宿舍共有4館，其中大群館是當中最新、設備最好的館社，平均一學期1.8萬元的租金，相較於其他位於仰德大道上的私有套房，僅4坪左右的大小，每學期租金逼近3萬，價格便宜許多。

如今時間逼近地方縣市首長選舉，侯妻開設的又昱公司，出租房舍給文大大群館當宿舍使用，21年來都被認定是合法建築，且釋出低廉的房租給學生，並無圖利的意圖，但一遇到選舉，便被北市都發局認定違法，侯因此表明有意與文大解約，如今身受其害的當屬400多名住宿生，最後很可能被迫搬離宿舍，臨時要找住處，太不容易。

無法接受北市府都發局的違法認定，更憂心校內學生的住宿權益，文大宿委會多次對外發表聲明，期盼能獲得合理的答覆，未料柯市府卻回覆，即大群館租給文大當學生宿舍不行，又昱公司直接租給學生卻可以，流於「神邏輯」的文字遊戲，讓人一頭霧水，為確保校內學生權益，文大學生會也在近日發表聲明，眼看這起事件在文大校內已釀成不滿，未來有一天，學生若走向前線，與柯市府表達抗議，也不用太意外。

文化大學作為國內最具代表性的老牌私校之一，知名校友遍及各地、各領域，這起宿舍事件，近來引發軒然大波，不只對校譽有所傷害，另外一起深受爭議的高教事件，即台大校長當選人管中閔，同樣作為文大校友，日前還被攻擊：「文大畢業不能當台大校長」，在文大校友圈引發強烈反彈，不只呈現近來華岡校園煙霧迷漫，杏壇更因多起紛爭而不得安寧，盼只盼，政治攻防戰能夠就此打住，還給大學一個寧靜的校園環境。

(旺報 )