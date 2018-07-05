張榮味遭判刑八年　女兒：父親沒有做對不起雲林的事

張榮味判刑8年 妹張麗善痛批政治迫害
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中時電子報
／整理報導
前雲林縣長張榮味，涉及林內鄉焚化廠索賄3000萬元案，官司纏訟14年終告定讞。最高法院駁回張榮味上訴，維持更四審判決，依貪汙罪判刑8年。（報系資料照 王德為攝）

前雲林縣長張榮味，涉及林內鄉焚化廠索賄3000萬元案，官司纏訟14年終告定讞。最高法院駁回張榮味上訴，維持更四審判決，依貪汙罪判刑8年。針對法院判決，今日張榮味家族召開記者會，女兒張嘉郡表示司法不公，更強調父親沒做對不起雲林的事。

在記者會上，張嘉郡表示這案件從調查到判決就是一場政治算計，而且判決書內文也清楚說明父親一分錢沒拿，但法院卻採信汙點證人的說詞，這根本是司法凌遲。張嘉郡強調，父親沒有做對不起雲林的事，卻受到這樣的冤委，做為子女，雖然不捨，但會堅強勇敢的面對。

國民黨立委、張榮味胞妹張麗善則表示，相信張榮味是清白的，沒拿一分錢，對於不實指控、理由，以及判決感到遺憾。張麗善說，行賄者逍遙法外，卻重判張榮味八年，就是因為今日選舉的緣故，司法淪為操弄工具。張麗善再度呼籲，張榮味堅信司法是正義最後一道防線，司法會還他清白。

張榮味兒子張鎔麒也為父親喊冤，強調判決是政治迫害「雲林人的悲哀」，希望背後黑手手下留情，「不要為難我爸！」

(中時電子報)

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