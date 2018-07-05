不設總部 丁守中：設立行動競選總部接地氣

(左：龍陣里里長劉長青) 圖／丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

年底選戰日趨白熱化，台北市長參選人丁守中密集展開基層拜會，強調台北市每個里都要拜會，並聽取區里發展意見與問題反映，做為擬定政策參考。他表示，為了打一場另類選戰，未來將不設競選總部，而是與市議員參選人結合，設置行動競選總部，搭配里長的基層動員能量，透過活動深入基層，才能更接地氣。

丁守中強調，國民黨最強的是在組織，所以這一塊動員決不能偏廢，尤其每個里長在基層是都起碼是好幾千票的動員實力，所以未來選戰一定要和里長、市議員緊密結合。除了不設總部之外，競選辦公室則可能進駐中央黨部，但只是做行政作業，不對外開放，同時為了避免黨產會的清算，「租金還是要付」。

丁守中今天繼續基層拜會行程，密集前往大安區拜會多名里長並舉行客廳座談，獲得熱烈回響，過程中並對媒體做了以上表示。他也說，透過拜會里長，密集舉辦基層「客廳會」，可以直接接觸到很多義工、里民， 里長會直接反映急需建設的事項，他也藉機會向基層請益。

龍門里里長黃絹家受訪時也表示，鄰里相當重要，她可以用組織的力量替丁守中一傳十、十傳百、百傳千，一定全力支持丁守中。龍陣里里長劉長青也力挺丁守中，他提到，丁守中對於社區非常了解，未來在市政上也會有很多配合，他也會向里民掛保證，將丁守中行銷出去。

至於後續推動目標，丁守中說，除了類似基層請益行程將在各行政區同步進行，所有的里都要一一拜訪到、請益到，也將陸續串連工商團體、社會團體、運動團體、工會與社團，並成立各類型後援會。加上提出一波波的政見主張，因此會按自己的策略、步調打贏選戰。

丁守中也說，現階段是在努力勤跑基層、市場或人群聚集場合，並不會擔心不被人看到，畢竟他從初選開始，就是靠網路宣傳，所以才能順利勝出。未來雖然資源比不上台北市長柯文哲這麼雄厚，但也會動員基層支持，廣為宣傳政策與理念，同時也會針對年輕人喜歡的通路方式，使用社群媒體、影音、微電影、漫畫或貼圖等，讓他的市政主張做更有效地傳達。

(中時電子報)

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