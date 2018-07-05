不受房市景氣影響 「洲際W」團購豪揪買屋

台中市11期洲際商圈則被視為台版的東京巨蛋，結合運動、休閒、餐飲等新消費型態，將成為下一個最受矚目的商圈。（盧金足翻攝）

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洲際商圈週遭有10多處公園，交通南來北往相當便利，近期吸引很多知名建商進駐推案，成為首購、首換購屋新興區。（盧金足攝）

近幾年台灣掀起團購風潮，包括食衣住行育樂的消費購物，「揪團」人多力量大，也成為房地產賣屋新策略，永福地產「洲際W」不只主打均一價，更推出打卡折扣、團購優惠搶市，近日舉行團購說明會，短短3小時即賣出21戶，銷額近2億，看好洲際棒球場附近的交通發展與商機，成為台中市的房市熱區。

永福地產「洲際W」主動出擊，到北部舉行購屋說明會，北部民眾購屋年齡層約50歲左右，相準「洲際W」奢華實用的公設，以及未來百貨商圈增值效應，購屋類型以2房為主力，多以度假及出租為目的。

「台中場與會對象則以年輕家庭客為主，多為科技業主管、企業主自住購買！」永福地產表示，「洲際W」在台中好運來洲際宴展中心舉行第二場說明會，針對該族群特性而打造的全齡化公設，受到家長們青睞，有人當場就揪起團購。

11期重劃區腹地廣大規劃完善，鄰近台中市區，74號快速到路全線通車後直達中科園區便利，更可連接潭子、神岡與大雅行政區，加上重大公共建設如大巨蛋、北屯足球園區以及中信金砸下百億預計興建複合式商場影城都將落腳於此，利多撐盤區域行情。

水福地產打破傳統賣屋手法，推出網路直購、打卡、團購獨家優惠，反應熱烈，預計7月份推出線上購屋網站，以讓利回饋方式賣出亮麗成績。

洲際棒球場「洲際W」，產品規畫2-4房、27-45坪，基地面積3114坪，為住戶量身打造獨棟休閒會館，一樓備有200坪用餐空間；二樓則有25米無邊際溫水游泳池，結合SPA、烤箱、兒童戲水區，另外還有戶外烤肉區；三樓整層規劃重量訓練及心肺訓練兩大設施；四樓則是浪漫的空中花園。

(中時 )

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