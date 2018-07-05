張榮味判8年定讞 女兒張嘉郡：選舉前的司法凌遲

2018年07月05日 10:47 中時 鄭舲

前雲林縣長張榮味任內涉林內垃圾焚化爐收賄弊案，纏訟14年，最高法院昨依貪汙污治罪條例判張徒刑8年確定。張榮味的女兒、前立委張嘉郡在臉書發文感嘆，「當司法淪爲政治鬥爭的工具，誰還能為我們主持正義？」

張嘉郡指出，關於她父親張榮味的判決結果，她感到痛心至極，因為整件事件從調查到判決，都讓人感到充滿針對性與政治算計，她提出以下幾點質疑，請大家一起公評：首先，賄賂是一個對向關係，如果沒有行賄之人，怎麼會有收賄罪？更何來期約收賄之有？

其次，法官為入人於罪，竟以期約收賄定讞。但判決內文從頭到尾也證明她父親從未收受過任何一毛錢，法官卻只採信汙點證人的一面說詞，如此薄弱的證據力，就將人定罪8年，合理嗎？另外，本案真正收賄的人徐治國經轉為汙點證人隨意汙衊指控後卻獲判無罪。「收錢的人無罪，沒有收錢的人卻被判刑8年，這樣還有公理嗎？」

張嘉郡說，「每一天，我都在期待司法能還給我爸爸清白…但總是在選舉前才能等到回應...這種巧合，是司法凌遲，折磨著每一位相信張榮味的人，而如今這份判決，不僅使我們心寒，也見識到台灣政治環境的卑劣。我爸爸絕對沒有做出對不起雲林人的事，看他受此冤委，身爲子女，我不服，不捨，但我們會堅強面對，感謝各界的關心。」

張榮味胞妹、立委張麗善表示，自踏入政壇以來始終相信「清者自清，濁者自濁」，也相信法律會還給善良的人公道。但哥哥面對子虛烏有的指控，沒有任何對價關係，行賄者期約判無罪，受賄者沒任何金錢往來竟然判如此重罪，這當然是司法不公，她對於司法公正的期待已經完全破滅。

張麗善強調，假設沒有選舉，會如此判刑嗎？今天就是因為選舉，才下如此重手。台灣的司法已死，司法已經淪為選舉鬥爭的工具，這就是明顯的政治迫害。張麗善說，這十幾年來哥哥堅信自己的清白，也堅信司法一定會還給他公道，司法絕對是正義的最後一道防線，但是非常遺憾，在歷經兩次無罪的判決，完全沒有具體事證，更沒有對價關係的情況下，竟然判八年重罪。張麗善表示，雖然已經定讞，但她仍然會尋求司法救濟的程序，打擊不公不義。希望能夠還給哥哥最後的公道。

張麗善也說，這麼多年來張榮味因為選舉，不斷地遭受抹黑、攻擊、污名化。她強調，哥哥是一個濟弱扶傾、重情重義、講信用的人，身為張榮味的妹妹，心中非常的不捨。她希望不了解張榮味的外人不要再以訛傳訛，也希望還給張榮味清白。

張麗善說，她堅信雲林的鄉親重情重義，也強調絕不害怕接受檢驗，會積極的迎向所有的挑戰，自己絕對不會被擊倒，會更堅定更勇敢繼續走下去。

(中時 )