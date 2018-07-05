影》十分鐘吞37份熱狗堡 日裔女大胃王成功5連霸！

日裔女子大胃王須藤，在康尼島熱狗保大賽成功5連霸！（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國福斯新聞網（Fox News）報導，每年在7月4號美國獨立紀念日（Independence Day）舉辦、由納森集團（Nathan's Famous）冠名的熱狗堡大胃王挑戰賽，再次於紐約市康尼島（Coney Island）樂園展開。每年都有各家好手參賽，不過大胃王的功力依然不容小覷。女子組賽事中，全場目光焦點自然集中於已4連霸、日裔的大胃王須藤（Miki Sudo），在10分鐘激烈的「競爭」下，雖未能打破自己的紀錄，但仍以吃完37份熱狗堡的成績，完成個人5連霸的壯舉！

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現年32歲的須藤，出生於美國紐約，日美混血的她，在4至12歲之間，隨父親舉家搬往日本生活，後返回美國就讀於內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas），取得商學學士學位，並任職於該州餐飲協會，確保她能擁有相對自由的空間與時間，前往全國各地參加比賽。她成名戰是2014年在納森熱狗堡大賽中，以34份成績擊敗有「黑寡婦」（The Black Widow）之稱的韓裔美籍選手索尼雅（Sonya Thomas），開啟了她四連霸之路，並一舉在全美成名。

每年美國國慶、於紐約康尼島舉辦的熱狗堡大胃王比賽。（圖/美聯社）

紐約康尼島熱狗堡大賽，似乎成為美國國慶的特色之一。（圖/路透社）

至於在男子組的部份，去年的冠軍、「大白鯊」33歲大胃王切斯納（Joey Chestnut）捲土重來，去年未能打破自己保持的紀錄，今年賽場上，他一舉刷新紀錄、並以10分鐘吞下74份熱狗堡的優異成績，再次搶下冠軍腰帶，這也是切斯納生涯第11座熱狗堡大賽冠軍。賽後受訪時，他表示自己感到非常開心和健康，看來紀錄將有可能繼續保持或刷新。

「大白鯊」33歲大胃王切斯納，今年也不負眾望奪下男子組冠軍。（圖/路透社）

女子組的紀錄，就是由索尼雅在2012年創下的：十分鐘嗑完45份，至今仍無人能打破。新崛起的須藤，去年（2017）在大賽中刷新自己38.5份的紀錄，創下吃完41份熱狗堡的「優秀成績」，也讓不少粉絲期待，未來某一屆賽事中，須藤能打破那個高懸6年的女子最高紀錄。

(中時電子報)

文章來源：Miki Sudo downs 37 dogs to win fifth straight Mustard Belt

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