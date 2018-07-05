藥理科學新浪潮 唐奬得主發表重大演講

2018年07月05日 10:57 旺報 李侑珊

（左起）唐獎教育基金會執行長陳振川、台北醫學大學前校長閰雲和、唐獎得主張鋒與大會主席Shuh Narumiya於日本京都國際會議中心合影。（唐獎教育基金會提供）

第18屆世界基礎與臨床藥理學大會(WCP2018)，1日起至6日在日本京都國際會議中心展開，首日以唐獎生技醫藥獎得主本庶佑( Tasuku Honjo )進行大會開幕演講，並舉行「藥理學，轉譯醫學和藥物開發」開幕論壇，邀請美國、歐盟及日本代表發表經驗與對話。

剛公布今年生技醫藥獎得主Tony Hunter (Salker Institute)、Brian Druker (OHSU)及John Mendelsohn (UT MD Anderson)的唐獎教育基金會，表彰三人在標靶治療的卓越貢獻，也積極參與這場盛會，其中唐獎得主本庶 佑和張鋒( Feng Zhang )均應邀大會進行大師演講，發表「運用PD-1阻斷之癌症免疫療法之未來發展」。

WCP大會涵蓋藥學、生物學、藥理學和藥學等領域，每四年舉行一次。本次會議提供來自世界77個國家地區，及4000多名醫學、製藥、生命科學和生物學專業人士的交流平台，並有將近130個廠商及基金會贊助與現場展示，突顯大會主題「藥理學之未來—科學、藥物開發與疾病治療」之熱門及重要性，而唐奬三屆以來得獎人的成就與貢獻皆為該組織領域之先驅，是當前非常重要的研究發展項目。

另有許多來自台灣醫藥產官學界專家學者與會，包括台北醫學大學前校長及唐獎基金會董事閻雲、台灣藥理學會簡伯武理事長、兩位前理事長張文昌院士及陳慶鑑講座敎授，以及華瑜講座敎授、林琬琬所長等100多人出席會議。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，此次演講均非常成功，深受肯定，也彰顯唐獎對此次大會的貢獻，下屆大會主席英國藥理學家David Webb教授已先爭取唐獎參與2022年於英格蘭舉行之大會。

開幕論壇提出，由於生命科學之重要，世界各先進國家均投入大筆經費進行科研及藥物開發，但因為開發期長，開發藥物成功率低，加上生物醫學智財權保護，致使開發成本極高，並引致先進藥物治療成本隨之水漲船高。日本身為僅次於美國的世界第二新藥開發成功國家，日本製藥商協會(JPMA) Isao Teshirogi會長依據2014資料顯示，新藥開發每案平均9至17年，科研經費約300億台幣，並且僅有10萬分之3的成功率。然傑出人才所共同的心血結晶，是人類健康的基礎，需要更被重視與支持，而這也是唐獎設置生技醫藥獎的核心精神與願景。

(旺報 )