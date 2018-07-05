士北科開放文大學生住挨批太遠 柯P：救急不救窮

2018年07月05日 10:56 中時 張潼

北市府認定文化大學大群館違規作宿舍使用，又昱公司與文大因此將解約，讓原住宿學生擔心沒地方可住。北市府昨與雙方開會，提出願將士林北投科技園區專案住宅部分戶數開放給學生住，雖文大表示樂見其成，但也有學生認為該處距離學校太遠。對此，市長柯文哲今早受訪表示，這是救急不救窮，若是雙方最後搞不定（住宿問題）或是差幾戶（沒辦法住），總是有地方、不會讓學生流落街頭。

柯文哲表示，文化大學爭議中，北市府還是上級機關，會有行政指導，當然希望文大跟又昱能和市府商量一下；另一方面，北市府持有公宅，所以若搞不定或差幾戶，總是不會讓學生流落街頭。

但因士北科技園區距離文大較遠，搭公車上山需1小時，就算自己開車也要半小時，讓學生質疑太偏遠。對此，柯文哲重申，因為那裡不是一開始就要當大學宿舍，只是說市府手上有公宅，必要時可以緊急處理、救急不救窮是原則。

柯文哲也說，下周會找教育部、台北市26所大專院校校長或總務長來討論，看到底缺多少宿舍。因為一般公宅是給老百姓住，有廚房、衛浴設備，若純粹當宿舍用，跟公宅設計會不太一樣，各校先清點一下缺多少，看是不是用公有地蓋宿舍園區。

媒體追問，侯友宜的又昱公司未叫學生搬離，但文大與學生似乎一直定調要搬，是否雙方溝通出了狀況？柯文哲則說，昨天已先開過一次會，不是每個人都是外科醫生，一次來就攤牌解決，通常會先聽一聽對方底牌再回去商量，不會一次搞定。

(中時 )