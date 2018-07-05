緬甸新藍海 我辦教育展 招緬甸菁英來台讀碩博

2018年07月05日 11:00 中時 林志成

緬甸近年逐漸開放，未來發展潛力十足。我國推動「新南向政策」，今年6月第三度赴緬甸仰光及曼德勒舉辦台灣教育展，宣布107學年提供5個台灣獎學金、3個華語文獎學金及4個新南向培英獎學金名額給予緬甸，讓緬甸大學講師來台攻讀博、碩士學位。

今年台灣教育展分別於6月23日及25日在緬甸二大城市仰光市及曼德勒市舉辦，由教育部國際司長畢祖安率領24所大學校院及2所高職共65位教育行政主管及學校代表參加，包括暨南國際大學、南華大學、交通大學、大同大學及莊敬高職等校正、副校長，顯示我對拓展與緬甸教育合作交流的重視。

這次教育展規畫醫藥衛生、數理工程、農林漁牧、商業管理等展區，仰光場次有近百名留台校友到場共襄盛舉，協助參展的台灣學校向觀展的緬甸師生介紹台灣優質的高教環境，並分享他們在台求學的點點滴滴，鼓勵緬甸學生將台灣列為出國升學的首選。

我駐緬甸代表處代表張俊福於教育展開幕致詞表示，緬甸是我國推動「新南向政策」的藍海地區，希望透過台灣獎學金等招收緬甸大學講師來台攻讀博、碩士學位，這些菁英學成後，成為連結人雙邊才的種子，更可促進學術及研究合作，深化我教育影響力，強化我國際人才脈絡並厚植友我國際實力。

曼德勒教育展期間教育部邀請曼德勒、臘戌、東枝及眉苗等地區近20位華校代表座談，並向華校介紹「教育部新南向人才培育緬甸華校師資培育專案計畫」，及華語文能力測驗，鼓勵華校畢業生來臺升學。

今年在仰光及曼德勒2場教育展共計吸引近5000人觀展。教育部表示，106學年在台大專校院就讀的緬甸學生計有738人，期盼藉由本次台灣教育展，提升緬甸學生來台就學人數。

(中時 )