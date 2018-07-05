中市府辦首場危老建物重建及包租代管說明會

2018年07月05日 10:59 中時 盧金足

台中市政府舉辦首場危險及老舊建築物重建及包租代管說明會，吸引許多建商、建築師、不動產經紀業、房東房客及民眾到場參與，行政院內政部營建署長吳欣修說明中央政策法令與實務執行細節，盼加速全市老舊建築重建，讓民眾享有更佳的居住及租屋環境。為鼓勵更多民眾參與，第2場說明會將於7月12日舉行。

都發局表示，《都市危險及老舊建築物加速重建條例》有別以往都市更新，最大特色就是「快速通關」、「獎勵明確」及「稅捐優惠」等規定，且老舊建築物可併相鄰土地或建築物擴大重建規模，只要全體土地及建物所有權人同意，經過簡單的程序審查核准後，即可申請建築執照，大大加速老舊建築重建時程。

截至7月3日止，台中市已有11案送件報核，其中3案已核定、2案修正後通過、1案審查中，市府將持續協助有重建需求的危老建物完成重建，以改善市民居住安全。

此外，為加速落實社會住宅政策，內政部與市府正積極推動「社會住宅包租代管」，鼓勵房東釋出空餘屋轉化為社會住宅，提供專業租賃媒合與租賃住宅的經營管理。除符合條件的房客將獲得租金優惠外，參與的房東也可減免綜合所得稅、房屋稅及地價稅，每年也有1萬元修繕補助，以及包租方案每年最高3500元的居家安全險補助。

另外，市府也公告實施「租賃住宅市場發展及管理條例」，建立包租代管專業服務制度，將協助租賃雙方快速處理房屋的日常修繕、租金收取、溝通協調等繁雜事務，串起房東與房客間的服務橋梁，有效減少租賃糾紛發生。

(中時 )