兄被判刑 張麗善：「我會更勇敢堅強的面對！」

2018年07月05日 11:13 中時 許素惠

前雲林縣長張榮味因案被判8年定讞，妹妹立委張麗善、女兒張嘉郡、兒子張鎔麒5日上午異口同聲強調，張榮味沒有收賄，是清白的。張嘉郡並重申3次「我爸爸絕對沒有做對不起雲林人的事」，張鎔麒表示因此判決他不會再參與政治。張麗善則說會勇敢堅強面對挫折。

張家3姑姪上午偕律師羅裕欽一起對外說明關於張榮味涉及的雲林縣林內焚化爐弊案判決， 羅指出，該案是檢方將詐欺當貪汙案辦而誤判的結果，徐志國向達榮騙說要給張榮味而收3000萬元，但錢都是徐自己花，張沒收到錢，司法應辦徐詐欺黃牛案，而非張的貪汙案，徐收3000萬元逍遙法外，張無辜卻重判，張會坦然面對入獄坐黑牢，但會以其他管道讓司法還清白，也呼籲雲林鄉親要相信張沒收錢，年底用選票還張公道。

「我爸爸絕對沒有做對不起雲林人的事！」張嘉郡連說3次，她得知判決很痛心，當司法淪為政治工具，要在哪裡找到正義，該判決充滿算計，法官只取信汙點證人的證詞，令人難以理解爸爸重罪從何而來，期待司法還父親清白，但是只有在選舉才能得到回應，這對支持者和父親都是折磨，這讓人看到台灣政治環境的卑劣。

張鎔麒表示，焚化爐10多年無營運，造成雲林人不便，大家都清楚，專業未交給專業很悲哀，這分明是政治迫害，請在背後的黑手手下留情，不要為難父親，他也不再參與政治。

張麗善說，哥哥是清白的，所有罪狀都是子虛烏有，真令人痛心司法如此不公，她心想如果沒選舉會判如此重嗎？是因選舉才會如此，司法已成選舉操弄工具，哥哥長久以來一直被抹黑汙名化和打擊，很不公平，哥哥是重情重義又重然諾的人，所以與很多人交心，可以為朋友兩肋插刀，肝膽相照，但哥哥從不多言，因清者白清，濁者自濁。

張麗善表示，司法雖定讞，但會繼續循司法救濟途徑自力救濟，也堅信正義會站在善良的一方，而鄉親也會站在她這邊，不會讓她孤單，感謝雲林鄉親支持和鼓勵，她會更勇敢堅強地面對選舉奧步的挫折。

(中時 )