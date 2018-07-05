NBA》里歐納德交易陷僵局 沃神：都因傷病

2018年07月05日 11:03 中時電子報 黃及人

就在「小皇帝」詹姆斯、保羅喬治兩大球星很快決定未來動向後，今年自由市場最後1條「大魚」馬刺前鋒里歐納德，卻遲遲沒有任何確定消息傳出，《ESPN》資深記者沃納洛斯基5日爆料，一切都因里歐納德詭異腿傷害的！

「這不是一個競價的過程，其他球隊都不清楚里歐納德的醫學報告，也不知道他要如何從這種傷勢當中復原，當然不願冒險跟馬刺提出優渥籌碼搶人，」沃神表示，「所有人更知道他只想去洛杉磯打球，更加影響到其他球隊報價。」

就算到了當前，里歐納德上季的腿傷狀況仍處謎團當中，他不僅只打9場例行賽，更兩度自行跑去紐約接受治療，對於他的恢復狀況，也呈現他跟馬刺醫療團隊各說各話窘境，在摸不清楚頭緒的混亂情況下，他想離開馬刺更加困難。

目前仍有興趣招募里歐納德球隊包含湖人、七六人與塞爾提克，可是湖人不願送出英格拉姆或庫茲馬，七六人也不肯把恩比德或班西蒙斯擺上交易檯面，塞爾提克同樣不敢送走傑倫布朗或塔圖，無非都在擔心里歐納德的傷情與續留意願。

如此一來，交易里歐納德的現況，當然只能陷入僵局，除非里歐納德願意出面公開恢復情況，或是允諾明年夏天不會走人，否則這個僵局有可能拖延到新球季開打，還是無法打破，里歐納德就只好乖乖被馬刺「冰」上1季了。

(中時電子報)