NBA》里歐納德交易陷僵局 沃神：都因傷病

里歐納德當前處境相當尷尬。(美聯社)

友善列印
中時電子報

就在「小皇帝」詹姆斯、保羅喬治兩大球星很快決定未來動向後，今年自由市場最後1條「大魚」馬刺前鋒里歐納德，卻遲遲沒有任何確定消息傳出，《ESPN》資深記者沃納洛斯基5日爆料，一切都因里歐納德詭異腿傷害的！

「這不是一個競價的過程，其他球隊都不清楚里歐納德的醫學報告，也不知道他要如何從這種傷勢當中復原，當然不願冒險跟馬刺提出優渥籌碼搶人，」沃神表示，「所有人更知道他只想去洛杉磯打球，更加影響到其他球隊報價。」

就算到了當前，里歐納德上季的腿傷狀況仍處謎團當中，他不僅只打9場例行賽，更兩度自行跑去紐約接受治療，對於他的恢復狀況，也呈現他跟馬刺醫療團隊各說各話窘境，在摸不清楚頭緒的混亂情況下，他想離開馬刺更加困難。

目前仍有興趣招募里歐納德球隊包含湖人、七六人與塞爾提克，可是湖人不願送出英格拉姆或庫茲馬，七六人也不肯把恩比德或班西蒙斯擺上交易檯面，塞爾提克同樣不敢送走傑倫布朗或塔圖，無非都在擔心里歐納德的傷情與續留意願。

如此一來，交易里歐納德的現況，當然只能陷入僵局，除非里歐納德願意出面公開恢復情況，或是允諾明年夏天不會走人，否則這個僵局有可能拖延到新球季開打，還是無法打破，里歐納德就只好乖乖被馬刺「冰」上1季了。

(中時電子報)

世足花絮 》街頭喝酒只限外國人 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。