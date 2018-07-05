鐵票倉鬆動了？他指台南西瓜可能翻盤

2018年07月05日 11:13 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

年底選舉將到，被太陽花學運領袖林飛帆視為「推個西瓜出來選舉都會當選」的台南市，多達6人角逐市長，為選情埋下變數。4名無黨籍參選人蘇煥智、陳子敬、許忠信、林義豐各有支持者擁護，民進黨參選人黃偉哲，及國民黨提名的高思博腹背受敵。國家政策研究基金會副研究員張孟湧分析指出，綠營整合出現危機，黃偉哲得票恐怕不樂觀。

據中時今年6月民調，黃偉哲獲得40.3％的支持，高思博為17.3％，陳子敬跟許忠信各獲得5.9％。張孟湧在「Yahoo論壇」撰文，認為一般評估，綠營背景候選人可獲6成得票率，藍營候選人獲3成5得票率，另有近1成的選票呈現游離狀態。

張孟湧表示，具有綠營背景的參選人當中，若只有前台聯黨立委許忠信參選，對黃偉哲沒什麼「殺傷力」，不過前台南縣長蘇煥智加入戰局，再加上行政院長賴清德與黃偉哲結盟，先前與正國會系統結下樑子，迄今仍未化解，綠營在台南市整合不順利，黃偉哲選舉增添變數。

而蔡政府執政滿2年，兩岸關係急凍，經濟不見起色，年底地方選舉被視為政府「期中考」，被視為綠營鐵票倉的南部選區，鐵票恐有「鬆動」跡象，張孟湧表示，不僅國民黨高雄市參選人韓國瑜聲勢節節高升，台南市選情也悄悄出現變化，包含黃偉哲在內的民進黨縣市長提名人紛紛「挫勒等」。

黃偉哲也坦言穩住綠營台南市長寶座「是場硬仗」，黃今年5月接受媒體訪問時說，「台南已有高危機意識，更何況是中北部。」

(中時電子報)