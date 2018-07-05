鐵票倉鬆動了？他指台南西瓜可能翻盤

民進黨台南市長提名人黃偉哲。（資料照，黃世麒攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

年底選舉將到，被太陽花學運領袖林飛帆視為「推個西瓜出來選舉都會當選」的台南市，多達6人角逐市長，為選情埋下變數。4名無黨籍參選人蘇煥智、陳子敬、許忠信、林義豐各有支持者擁護，民進黨參選人黃偉哲，及國民黨提名的高思博腹背受敵。國家政策研究基金會副研究員張孟湧分析指出，綠營整合出現危機，黃偉哲得票恐怕不樂觀。

據中時今年6月民調，黃偉哲獲得40.3％的支持，高思博為17.3％，陳子敬跟許忠信各獲得5.9％。張孟湧在「Yahoo論壇」撰文，認為一般評估，綠營背景候選人可獲6成得票率，藍營候選人獲3成5得票率，另有近1成的選票呈現游離狀態。

張孟湧表示，具有綠營背景的參選人當中，若只有前台聯黨立委許忠信參選，對黃偉哲沒什麼「殺傷力」，不過前台南縣長蘇煥智加入戰局，再加上行政院長賴清德與黃偉哲結盟，先前與正國會系統結下樑子，迄今仍未化解，綠營在台南市整合不順利，黃偉哲選舉增添變數。

而蔡政府執政滿2年，兩岸關係急凍，經濟不見起色，年底地方選舉被視為政府「期中考」，被視為綠營鐵票倉的南部選區，鐵票恐有「鬆動」跡象，張孟湧表示，不僅國民黨高雄市參選人韓國瑜聲勢節節高升，台南市選情也悄悄出現變化，包含黃偉哲在內的民進黨縣市長提名人紛紛「挫勒等」。

黃偉哲也坦言穩住綠營台南市長寶座「是場硬仗」，黃今年5月接受媒體訪問時說，「台南已有高危機意識，更何況是中北部。」

(中時電子報)

中非全家福照缺一角 外交部：史… 黃國昌公開力挺 蘇貞昌：更努力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。