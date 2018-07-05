住香港上海15年 他回台1年不明白「台灣有什麼不好」

2018年07月05日 11:26 中時電子報 張達智

一名網友在臉書分享他在香港、上海生活15年後，重新回台北定居1年的感想，他列舉了上海與台北在水電、捷運、餐廳、醫療等各方面的不同後，認為「台灣人對自己太沒有自信，什麼都要跟人口55倍的中國比」是自尋煩惱，他不明白「台灣到底有什麼不好」。

近日一篇臉書文章《我在（我台北家旁邊）普羅旺世的一年》被熱烈轉載，甚至被轉貼到PTT。作者表示自己曾住過香港5年、上海10年，2017年7月3日與老婆從上海搬回台北。

作者列舉了上海和台北在水電、垃圾、餐廳、計程車、捷運、付款、醫療與學校等8個面向的不同。最後總結認為，「搬回來滿一年 ，我不明白台灣到底有什麼不好」。

對於作者說法，網友看法不一。有人贊同表示「超級認同你的觀念~台灣人真的對自己沒自信」、「台灣依然是寶島，台北市是天堂，我每次回來飛機上看到台灣時霎那間都會這麼感覺」、「沒有不好啊，是一堆垃圾政府官員不好」。

不過也有人吐槽說「有錢人 在哪裡都過得好」、「我有錢當然也想在臺北爽爽過」、「對你賺飽的人回來消費很好，對年輕人賺不飽，賺不到有什麼好」、「有錢人在哪裡都是天堂 原文作者不夠有錢在上海當大爺」。

(中時電子報)