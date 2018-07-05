「起薪變低、房價變高」台灣窮忙何時開始的？

2018年07月05日 11:24 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

「起薪低、房價高」，除非有富爸媽贊助，或遇上房價大暴跌，否則買不起房，是年輕人共同正在經歷的「痛」、是遙不可及的夢想。到底是甚麼政策或人，造成如今的「果」？在網路上掀起熱烈討論。歸納網友們的結論，造成原因眾多、錯綜複雜，歸根究底原因不外乎：開放外勞、降低遺產稅、及馬政府執政時期的22K！

民國82年8月2日中國時報廣告，永吉路信義區三豐永吉建案新房每坪31萬。(資料照)

以民國84(1995)年5月10日報紙分類廣告數據觀察，當年貿易公司商業代表起薪42K、秘書32K、公關28K、市區快遞30K到60K，保障底薪25K。錢櫃KTV廚房起薪37K、水餃師傅起薪38K、清潔人員起薪30K，服務人員起薪30K；至於房地產價格，以民國84年(1995年)7月2日的報紙廣告參考，位於信義/松德路口，信義計劃區內的時代廣場建案，一坪29萬，當時北市精華區-忠孝東路五段、民生社區，每坪30萬以內。再早兩年，民國82年8月2日中國時報廣告，永吉路信義區三豐永吉建案新房每坪31萬。走出天龍國，1994年、民國83年，高雄左營一房一廳、總價82萬；1998年、民國87年，竹科附近一坪8萬8。七、八年級生看了不禁想問父母，為什麼不早點把自己生出來？

網友在PTT發文提問，老一輩不是很愛說以前起薪多低，但只要努力奮鬥，隨隨便便都能買房，結果看到早年的徵才廣告，起薪比現在高，而且房價低廉，物價更是完全不會造成民眾的負擔，沒想到現在怎麼變成這種不容易生存、壓力龐大的社會？到底是甚麼政策或是哪些特定人造成的？

網友紛紛留言回應，20年前，薪水比現在多，物價是2/3～1/2；房價則是在遺產稅降低後，大量熱錢回台，沒東西投資，就全壓在房子上開始，一路走揚，又以08年金融海嘯後一路到現在最明顯，這波漲幅最驚人。至於薪資拉低，則是從引進外勞後就開始了，直到22K「毀台政策」雪上加霜，22K定錨效應影響深遠。但也有網友為22K說話，08年金融海嘯，當時22K好歹增加企業聘用正職的意願，不然要像同時期的日韓一樣，大量聘用沒有勞健保的派遣人員嗎!?

(中時電子報)