言承旭登大陸節目秀舞技 粉絲等著瞧

2018年07月05日 11:54 中時 洪秀瑛

言承旭將在節目中尬舞備受期待。（取自官微）

楊丞琳也將秀舞技。（取自官微）

東方衛視7月22日將推出大型明星舞蹈節目《新舞林大會》，節目超強陣容令廣大粉絲期待，除了找來因為綜藝節目《奔跑吧》圈粉無數的大陸女星迪麗熱巴，以拍攝偶像劇出身的言承旭、汪東城、楊丞琳也加入行列，不少網友期待迪麗熱巴和台灣兩大男神的合作，舞台顏值指數破表。

言承旭、楊丞琳、汪東城都是青春偶像劇的指標性人物，是80、90年代人共同的青春回憶，他們也都曾是偶像唱跳組合的成員，是演而優則唱的全能藝人。其中，言承旭與周渝民、吳建豪、朱孝天組成的F4，是華語男子偶像組合的巔峰，創造了席捲亞洲的風潮。言承旭也憑借《流星花園》中霸道呆萌的道明寺成為觀眾心中永遠的經典。

《流星花園》不僅捧紅了「道明寺」，還有當時年僅17歲的「小優」楊丞琳。她以4 in Love團體出道，雖然3年後解散，也留下了如〈一千零一個願望〉等經典歌曲和許多美好回憶。主演過的偶像劇《惡魔在身邊》、《海派甜心》、《荼靡》等部部經典，近期作品是正在播出的電視劇《前男友不是人》。

論出道角色的經典程度，汪東城也不輸言承旭、楊丞琳，除了以《惡作劇之吻》中無比癡情的阿金，成為「史上最讓人心疼的男二」，也曾是當年現象級偶像男團「飛輪海」的一員。汪東城日前在微博曬出與辰亦儒、唐禹哲合照，令粉絲大呼「回憶殺」，至於他們在節目上會如何呈現，粉絲拭目以待。

(中時 )