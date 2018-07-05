莫子儀、黃裕翔《失眠的人》秀四手聯彈指功

2018年07月05日 11:54 中時 洪秀瑛

日京江羽人。（有享影業提供）

莫子儀為音樂劇彩排。（有享影業提供）

莫子儀彩排。（有享影業提供）

莫子儀隔著蓋布彈琴。（有享影業提供）

曾入圍4次金鐘獎的莫子儀及金馬獎、金曲獎雙料得主的音樂才子黃裕翔，加上「金」字輩的日京江羽人，堪稱「三金組合」的他們，7月13至15日將演出4場《失眠的人》新型態音樂劇，莫子儀將失眠心情以磁性嗓音誦讀，結合黃裕翔的音樂創作，搭配音樂總監日京江羽人的細膩編曲，帶領觀眾進入失眠的意境裡。莫子儀透露，4場演出都有不同的小驚喜，黃裕翔呼籲：「4場都要來看，才不會錯過任何彩蛋。」

莫子儀前陣子為演出客台《台北歌手》的「台灣第一才子」呂赫若，向黃裕翔拜師學琴，硬背多首古典鋼琴曲目指法，順利完成拍攝。雖然該戲已下檔數月，他及黃裕翔、日京江羽人日前到練團室彩排，在彩排空檔看到鋼琴一時技癢，為了測試自己還記不記得琴鍵位置，沒把蓋布掀起，讓手指自然而然地去熟悉觸感，越彈越順手，讓一旁休息的黃裕翔笑說：「還好我的學生子儀沒忘記彈法，我這老師感到很欣慰。」

莫子儀與黃裕翔一起彈奏之前學過的曲子，四手聯彈不亦樂乎，讓工作人員聽得很陶醉，暱稱「阿京」、笑稱自己諧音也是「金」字輩的日京江羽人，忍不住發揮音樂總監本分，笑罵制止兩人：「你們再彈下去，還沒彩排完，練團室就要打烊了！」

莫子儀身為「重度失眠者」，他把這些年的失眠心情化為文字，成為《失眠的人》的養分，也讓大家一窺他的失眠情境。愛亂買書的日京江羽人說他只要失眠，會從中仔細選一本來慢慢讀，有次看到欲罷不能，跑去早餐店吃了兩個蛋餅加大溫奶後再繼續看，「然後，城市也醒了。我才發現，學會和失眠說哈囉，也是挺浪漫的一件事。」

《失眠的人 莫子儀X黃裕翔的音樂劇場》打造出新型態音樂劇，賦予視覺感官的數位影像科技，莫子儀、黃裕翔、日京江羽人各自激盪能量創造，卻又相輔相成的默契創作，以最具張力的劇場形式綻放舞台能量。《失眠的人》於7月13至15日，在淡水雲門劇場共演出4場，即日起在兩廳院售票系統全面啟售。

《失眠的人》售票網頁：https://goo.gl/Z3KQef

《失眠的人》臉書專頁：https://www.facebook.com/insomnia9to9

(中時 )