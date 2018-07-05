免用現金！雙北定期票開放悠遊聯名卡Debit卡自動加值

2018年07月05日 11:51 中時 陳燕珩

雙北推出1280元公共運輸月票，發行以來已有超過30萬人使用，如今加值服務再升級，即日起持悠遊卡聯名卡或悠遊Debit卡的民眾，只要開啟自動加值服務，就可在捷運自動售票加值機或詢問處透過自動加值購買定期票，加值金額從信用卡或帳戶扣款，不必再掏現金購買。

原本持悠遊聯名卡或悠遊Debit卡購買定期票，若卡片內餘額不足1280元，須以現金到加值機或詢問處購買，推出自動加值服務後，持悠遊聯名卡買定期票，自動售票加值機會根據卡片內餘額換算，自動加值500元的倍數金額，扣除1280元後，剩下餘額會轉為悠遊卡電子錢包儲值金額。

台北捷運公司舉例，若悠遊聯名卡內原有200元餘額，售票機會自動加值1500元，卡片內1700元扣除定期票價1280元，剩下的420元將轉為悠遊卡電子錢包餘額，也就是民眾不必掏出現金，加值金額會連結信用卡帳單扣款；使用悠遊Debit卡則須注意，卡片連結的銀行帳戶內餘額須超過1280元才能成功購買。

北捷特別提醒，悠遊聯名卡必須先開啟自動加值功能才可享該服務，持卡人可到各捷運車站「悠遊卡加值機」或7-11、全家、萊爾富、OK等4家超商開啟自動加值服務。

北市交通局統計，雙北定期月票4月16日推出以來，購買過的卡片達31.9萬張，每天則平均有22萬張卡使用，與原先預估的23萬人差不多。預計推出3個月後，會先檢討未來是否納入台鐵、桃捷、國道客運等其他運具。推出半年後，將檢討市府補貼上限，以及是否開放一卡通等其他卡種。

另外，有不少學生族群反映，目前持學生證悠遊卡無法設定定期票，須另買一張悠遊卡，使用上很麻煩。為此，交通局已在修改系統設定，預計8月底就能開放學生證買定期票，但票價仍是1280元，目標在開學前會讓學生享有該服務。

(中時 )