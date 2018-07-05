《全台最速報》張榮味索賄遭判刑 張麗善：會勇敢堅強面對

2018年07月05日 11:49 中時電子報 綜合報導

◎張榮味索賄遭判刑 張麗善：會勇敢堅強面對

前雲林縣長張榮味因案被判8年定讞，妹妹立委張麗善、女兒張嘉郡、兒子張鎔麒5日上午異口同聲強調，張榮味沒有收賄，是清白的。張嘉郡並重申3次「我爸爸絕對沒有做對不起雲林人的事」，張鎔麒表示因此判決他不會再參與政治。張麗善則說會勇敢堅強面對挫折。

◎開放士北科給文大生住 挨批太遠 柯P：救急

北市府認定文化大學大群館違規作宿舍使用，又昱公司與文大因此將解約，讓原住宿學生擔心沒地方可住。北市府昨與雙方開會，提出願將士林北投科技園區專案住宅部分戶數開放給學生住，雖文大表示樂見其成，但也有學生認為該處距離學校太遠。對此，市長柯文哲今早受訪表示，這是救急不救窮，若是雙方最後搞不定（住宿問題）或是差幾戶（沒辦法住），總是有地方、不會讓學生流落街頭。

◎街頭強力宣傳 讓新加坡看見屏東

沒來過屏東，別說你到過台灣！繼去年屏東跨海廣告登上香港巴士，引爆網路熱議後，屏東縣政府今年再進軍新加坡行銷，屏東蔚藍海洋隨著400輛計程車及5台大型巴士，穿梭新加坡街頭，透過簡單霸氣的slogan強力主打「屏東」印象！

◎台大醫院洗腎接錯管 北市衛生局開罰10萬

台大醫院今年5月5、26日於加護病房發生血液透析管路錯接事件，北市衛生局經調查今宣布，死亡個案與該次血液透析無證據顯示有關，但操作人員確有疏失，台大醫院督導不周，違反醫療法第57條規定，將依同法第103條處台大醫院10萬元罰鍰。

(中時電子報)