搶客大作戰！宜蘭推線上旅展 最低下殺3折

宜蘭縣政府整合縣內54家旅館、民宿業者推出線上旅展，上演搶觀光客大作戰。（胡健森攝）

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兩岸關係急凍，國內觀光市場急遽萎縮，觀光業者哀鴻遍野，各縣市都在設法吸引遊客；宜蘭縣政府今年推出「線上旅展」活動，整合縣內54家旅館、民宿業者，針對9至12月的旅遊淡季推出3折起的超優惠價格，希望能吸引外地遊客以優惠的價格享受到宜蘭優質的觀光資源及服務內容。

宜蘭縣政府工旅處表示，每年的9至12月是宜蘭縣的旅宿淡季，近年來觀光業景氣更為低迷，為了吸引全台民眾來宜蘭旅遊並留宿宜蘭，縣政府整合縣內旅館、民宿業者提供上百個房型以聯合作戰模式大打促銷牌，從即日起推出為期1個月的「2018宜蘭旅宿線上旅展」。

「2018線上旅展」主要鎖定愛好國內旅遊的族群，透過眾多超值優惠的住宿方案，讓遊客能優先考慮來宜蘭旅遊，除此之外，只要在活動期間完成線上下訂，還有機會抽到I Phone X、apple watch等多項好禮。

這波活動有飯店業者推出最低3.9折優惠，淡季平日只需3399元，並送雙人早餐，更有民宿業者直接下殺3折，原價3000元的雙人房，淡季促銷平日只要900元（含早餐），如果想呼朋引伴團體出遊也可以選擇民宿包棟優惠，有民宿業者在此次線上旅展推出包棟4.9折優惠，原價2萬9800元，平日包棟只要1萬4500元，業者可說是不惜血本，上演一場搶客大作戰。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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