林右昌民調大勝謝立功　林：戒慎恐懼　謝：能逆轉勝

2018年07月05日 11:49 中時 張穎齊

國民黨基隆市長參選人謝立功對於民調低落表示，絕對有逆轉勝可能。（張穎齊攝）

基隆市長選舉爭霸戰開打！根據艾普羅最新民調，民進黨基隆市長林右昌獲50％支持度，大勝國民黨基隆市長參選人謝立功的15.9％，雙方差距達34.1％，頗為懸殊，對於民調結果，林右昌回應「心存感激但戒慎恐懼，因為驕兵必敗，會如履薄冰推動市政」，謝立功則舉例世足賽不看好的球隊反而能贏，強調「絕對有逆轉勝可能」。

林右昌表示，對於民調結果感到心存感激，但也感到戒慎恐懼，因為「驕兵必敗」，自己會更加努力，如履薄冰地一步一腳印，加速推動市政，來回報所有市民的肯定與支持。

「與其說翻轉藍綠，不如說是翻轉基隆悲情的命運！」林右昌說，自他上任後一直努力市政，也成功讓市民有感，過去基隆給人感覺是灰暗又髒亂，但這幾年大家都可以看到市區的蛻變，包括東岸商場過去是「基隆之恥」，現在成為「基隆之光」，另外還有舊國光客運拆除、臨時轉運站興建，10月也會打通忠一路，以及正濱漁港色彩計畫等，是過去10幾20年政府想做都做不到的。

至於是否會超過上次選舉的10萬票？林右昌回應，不會去做任何預測或假設，民主社會要的是實事求是，把成果端在市民面前，相信可以爭取到所有市民支持和認同。值得一提的是不滿意度僅13.8％創新低，林右昌說，代表市府在各項設施方面，能讓市民詬病的越來越少，也對基隆更有信心。

「絕對有逆轉勝的可能！」謝立功則說，選前會有各種民調，自己會平常心看待，藉此惕勵自己，不過距今投票還有140多天，他以這次世足賽為例，很多不被看好的球隊反而能晉級，所以自己對選情還是樂觀並期待。

針對藍綠版圖翻轉，謝立功表示，這和他自己走基層所遇見的有所落差，他反而發現泛藍的選民都有在回流，雖然選民在前2次大選對國民黨失望，但現在對民進黨是更加失望。

謝立功補充，民進黨全面執政下，擁有行政優勢及媒體優勢，至於民眾對林右昌施政有感嗎？謝反問「各位覺得路平嗎？，如果他做得好會拍拍手，但做不好就交給我來做。」另外有媒體問及「民眾反映常常看不到謝立功」，他則回應，選舉有各種方式，有些公開但有些則私下進行。

(中時 )