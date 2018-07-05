血太油小心中風！5個飲食改變 血管更Q彈

2018年07月05日 11:53 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

事實上只要從飲食習慣下手，5個改變就能清血管。

飲食只要改變一點點，效果就很明顯

1. 少吃白麵、白米及白糖

《驚！少吃糖讓你從內到外變年輕！》作者、營養師布魯克‧歐珀提到，少吃如白麵、白米及白糖等精緻澱粉，這些單醣類沒有纖維及營養價值，只會讓血糖快速飆升，加速脂肪堆積，提高心臟病風險。

最好選擇未精製的全穀類糙米、蕎麥、玉米、燕麥等，或者豆類、堅果及地瓜，這些食物雖有糖分，但因含有大量纖維及營養成分和礦物質，身體需要較長時間分解，不會造成血糖一下子升高。

2. 排鹽食物，讓身體變輕鬆

外食或加工食品很難避免鹽分太多，含鉀量高的食物如蔬菜及豆類等，能排除身體過多鈉離子，減少鹽分太多對血管造成傷害，也能降低血壓。美國研究發現每增加1000毫克鉀可以降低1毫米汞柱收縮壓。但腎臟病患不適合吃高鉀食物，最好先請教營養師。

含礦物質鎂的食物如黃豆、糙米、芝麻也可以排出身體多餘鹽分。

3. 得舒飲食降血壓

內湖國泰診所營養師張斯蘭說，得舒飲食是目前被公認對心血管最好的飲食方式：低鹽、低脂，多吃蔬果、全穀類、雞肉、魚肉和乾果；限制紅肉、酒精飲品和糖，能降低血壓5.5~11毫米汞柱。

4. 黑木耳清血管，中醫師最愛

網路上流傳不少清血管秘方，比如來自印度的檸檬、蒜頭、薑泥配蘋果醋，也有台灣版的黑木耳煮豬肉湯，鑽研心血管研究的中西醫師田莒昌說，食療效果有限，並不能完全取代藥物或手術治療，「但可作為日常保健。」

黑木耳是他行醫二十多年來必推薦的保護心血管食物。黑木耳高纖助排便，加速膽固醇排出體外，且含抗血小板凝結物質，能活血化瘀，預防動脈硬化，去蒂煮水約20分鐘當茶飲用，平時也可多用黑木耳炒菜、煮湯。

保護你的血管，還可預防血栓。長庚大學中醫學系兼副任教授楊榮季提醒，吃黑木耳要去除白色的蒂頭部分，因為有研究顯示它會增加三酸甘油酯含量；黑木耳促進排便，消化不良的人不要一次吃太多，容易拉肚子。

5. 多吃酸，減少氧化傷害

柑橘類也是營養師歐珀的戒糖食譜中，最頻繁出現的食材，因為不但可減緩糖分解的速度，預防血糖震盪，而且即使擠一點檸檬在水中，也能降低吃糖的慾望。而且，柑橘類中的維生素還能讓皮膚年輕飽滿。

不小心吃太多油炸物？來杯現擠檸檬汁能減少自由基對身體傷害。「要一起吃，因為油炸物的自由基氧化傷害身體的速度很快，」楊榮季提到，中醫認為酸有軟化血管作用，像檸檬有檸檬苦素、維生素E和生物類黃酮能防止動脈硬化，建議高血壓的人平常可喝點檸檬汁、烏梅汁或是檸檬切片煮紅茶。

(中時電子報)