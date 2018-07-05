超過8萬青少年吸菸 國健署：同儕、父母影響最大

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根據國健署統計，國內有超過8萬名青少年吸菸，而在吸菸行為的影響上，國健署研究發現，若青少年的多數好友為吸菸者，其吸菸比率高達4成，相較於沒有或僅少數好友吸菸的青少年的3.2％吸菸率，高約12.6倍，而家長若有吸菸，青少年的吸菸率較不吸菸家長多2.6倍，顯示青少年深受同儕與家長吸菸態度的影響。

國健署官員表示，2017年的青少年吸菸率，雖然相較2016年下降，其中國中學生吸菸率為3.7％、高中職學生吸菸率9.3％，但仍有超過8萬名青少年有在吸菸。而根據國健署針對青少年的吸菸行為調查顯示，2017年國中學生的吸菸率為2.7％，高中職學生的吸菸率為8.3％，

除了同儕之外，父母是否吸菸也是影響青少年吸菸的重要因素之一，調查發現，父親或母親有吸菸的國中生及高中職生吸菸率分別為4.3％和11.8％，較父母均不吸菸的學生吸菸率約多2.6倍，其中國中生為3.6倍，高中職生則為2.4倍。

國健署官員指出，暑假期間，是青少年能與好友及家人相處的好時光，但也是青少年最容易受到菸品誘惑的時期。根據陽明大學李玉春教授等人研究與建議，若欲減少青少年吸菸率，可著重於減輕青少年來自同儕、父母構成的吸菸意向。另外，美國相關研究也指出，父母反對吸菸也是使青少年不再使用菸品的主要原因。

國健署長王英偉表示，家長可以從營造家中無菸環境著手，除了別讓孩子接觸任何吸菸行為外，也多留意孩子的交友狀況，在給予孩子零用錢時，多和孩子討論分享零用錢的使用，關心孩子的花費，注意別讓孩子落入菸品致命的吸引力中，影響自身的健康。

王英偉強調，菸品於青少年健康會帶來許多危害，除了造成或加重氣喘、支氣管炎等呼吸道疾病外，與兒童白血病、淋巴瘤、大腦與中樞神經系統病變、肝母細胞瘤等癌症也有顯著關係，亦容易造成認知能力缺陷。國健署於全國鄉鎮市區等超過4000家的合約醫事機構已提供多元化的戒菸服務，同時亦提供免費戒菸諮詢專線（0800-63-63-63），協助民眾遠離菸害。

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(中時 )

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