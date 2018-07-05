蔡詩芸滿分生活 不需活在社群框框裡

2018年07月05日 11:55 中時 洪秀瑛

蔡詩芸。（《MILK潮流誌》提供）

蔡詩芸。（《MILK潮流誌》提供）

蔡詩芸。（《MILK潮流誌》提供）

蔡詩蕓、蔡詩芸再到DIZZY DIZZO，不只是名字的轉換改變，亦象徵著她越來越了解自己、展現最真我的那個樣貌。擁有《MY OWN BOSS》音樂般的狂傲熱情，同時也並存海洋的溫柔內斂，這樣的她，用沒有包袱與包裝的心態，面對音樂、面對工作、面對生活，勇敢地捍衛自己所選所愛的人生，想做的事情努力去完成，以“NEVER TOO LATE”的態度創造有刺激、有感性和喜怒哀樂的精彩滿分人生。

擁有完美身材及幸福生活的蔡詩芸除了羨煞眾人之外，夫妻倆的生活模式也是許多年輕人們崇拜嚮往的目標，不過她自己覺得比她更值得羨慕的人還有很多，大家不需要因為任何人社群框框裡的幾張照片，就覺得某個人好幸福，甚至是負面一點的拿來對照自己的生活，必竟在社群裡，大家習慣會秀出好的一面、分享自己喜歡、開心的事物，但網路上究竟是真是假，真實生活中又怎麼能是幾張照片就能判定的呢？她和王陽明也像一般夫妻一樣偶爾有小磨擦、私下也是會有邋遢的那面、只是不一定會放在IG上。

蔡詩芸從小就愛聽比較黑暗風格的音樂，因此選擇了非主流的音樂市場這條路前進，而大家對於她的英文歌曲反應非常熱烈，無論是音樂或是編曲，但也因為是英文歌的關係，難免有些侷限，比較難實現大眾化，接下來她會努力調整，全力衝刺中文創作，讓大眾在下一張EP可以更直接聽到蔡詩芸的內心想法。

身為公眾人物，偶爾也會引來嫉妒甚至是伴隨惡意的批評和攻擊，但蔡詩芸依然沒有被這些東西左右，她覺得自己平常的生活忙碌且充實，每天都一直在往前衝衝衝，根本沒時間停下來去管那些惡言惡語，她說『不喜歡我的音樂可以不聽、不喜歡我的風格可以不看，但你緊盯著一個討厭的對象不放，那其實是浪費你的時間。生活中就是有人會對某個人看不順眼，那都是會發生的，把時間心力花費在看不順眼自己的人身上，對我來說太無聊。』

MY OWN BOSS不抱怨的生活態度

對於現在的生活蔡詩芸給自己打100分，這樣CHILL，開心的生活並不是沒有煩惱或壓力，而是她所做的每一件事都是自己選擇、自己想做的，當然忙碌、壓力還是成就感都必須欣然接受，她也傳授美好的生活秘辛是需要辣一點的小刺激來點綴，不只是情侶夫妻間，而是所有的部分，題材不設限。面對人生她說：「沒有滿分的生活，而是我們如何把生活過得滿分，每天發生的事情絕大多數選擇權在自己手裡，要怎麼做最後都是自己決定的，做了就不要抱怨，對生活負責任才能真的成為MY OWN BOSS。」文/《MILK潮流誌》

(中時 )