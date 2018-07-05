網紅軟體抖音 遭印尼以傳播「色情」之名封鎖

爆紅的直播軟體「抖音」，其海外版遭印尼查禁封鎖。（圖/搜狐新聞）

友善列印
中時電子報

據香港南華早報（SCMP）報導，從大陸起家、主打素人直播影音服務的手機軟體抖音，快速地襲捲兩岸三地年輕人的市場，不久前也開始打入東南亞各國。並根據海外用戶使用習慣，打造了不同版本的軟體，名為「Tik Tok」。但沒有把關和過濾機制下，讓抖音的內容開始挑戰部份國家的風俗民情或法規，其中印尼當局，日前透過通信部下令，封鎖該軟體的所有影片，因為抖音被認為，正向印尼的青少年族群傳播「色情、褻瀆和不適當的內容」。

文章中指出，Tik Tok高居印尼手機軟體下載排行榜首位多時，深受當地12至15歲的青少年男女歡迎。但也正因為如此，讓印尼當局不敢大意。印尼通信部長Rudiantara受訪時表示，因為抖音上存在大量不良內容，對青少年與兒童的成長不好，此次封鎖的動作，他們也事先與該國的婦女兒童權益部（PPA）及印尼兒童保護委員會（KPAI）進行商議後，才執行封鎖查禁。

從2016年上線、背後金主正是大陸新媒體公司今日頭條，透過直播、拍片、連結社群等手法，讓網路世代能有一個新的分享平臺，很快地讓抖音成為當下最火紅的直播軟體。看到這塊新藍海的區域，不僅砸重金將系統與服務升級，也邀請如中國核電、航太科工、航空工業、博物館、特警隊等單位進駐，讓更多人認識這些平時低調的重要機構。而抖音也隨著用戶爆增，其身價自然水漲船高，估計有300億美元（約9,160億台幣）現值。

但和其他的直播平台相同，許多抖音用戶，為了吸引更多人關注，往往會使用相對極端或遊走灰色地帶的手法，不僅可能讓涉世未深的青少年跟瘋模仿，也會產生錯誤的判斷，經常會踩到中國大陸或其他國家的底限。不過，與大陸當局先前重手處罰抖音不同，印度通信部表示，如果Tik Tok能夠盡快清理平台的「污點」，他們也願意取消禁令。

(中時電子報)

文章來源：Indonesia bans Chinese video app Tik Tok for ‘inappropriate content’

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