NBA》心機好重！球哥自爆受傷逃避交易

朗佐鮑爾竟是自己跟媒體爆料受傷消息，藉以避免遭湖人交易。(美聯社)

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中時電子報

果然是虎父無犬子！「爆料天王」沃洛納斯基5日驚爆，湖人「球哥」朗佐鮑爾突然在今年自由市場開放前夕，會有左膝半月板撕裂傷勢可能動刀謠言，都是球哥自己跟美媒爆料，目的是降低市場價值，避免自己成為交易籌碼！

「朗佐鮑爾在上季尾聲左膝半月板撕裂後，原本湖人方面想要保密，他卻故意把受傷消息放給媒體，」沃神表示，「此舉目的相當明顯，受傷後的球哥，在自由市場上價值大幅下滑，造成馬刺明確跟湖人要求，不想換來球哥。」

畢竟朗佐鮑爾受傷爆料，並非是由沃神率先報導，而是同樣很會爆料的《Yahoo Sports》資深記者沙拉尼亞所爆，當時沙拉尼亞強調儘管球哥可能開刀，卻能趕上9月季前訓練營，為何如此清楚球哥狀態，也讓外界相當質疑。

只是湖人高層也不願被球哥陣營牽著走，隨即在自由市場開放當天，就跟隆多談好1年900萬美元口頭協定。千萬別忘了！「小皇帝」詹姆斯能夠控球，球哥也是控衛，如今簽來組織優於投籃的隆多，其中用意到底為何呢？

「湖人找來隆多，當然是為了即戰力考量，也有刺激朗佐鮑爾的用意，」沃神說，「假如球哥沒在下個球季打出應有表現，『球爸』拉瓦爾還跟高層繼續胡亂嗆聲的話，那麼球哥離開湖人的日子應該不遠了。」

(中時電子報)

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