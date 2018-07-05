中市大仁國小少棒隊赴美移地訓練 教育局鼎力相助

2018年07月05日 17:07 中時 盧金足

台中市推展棒球運動，目前高中國中小棒球隊共34隊，其中台中市西屯區大仁國小少棒隊將於7月15日至30日前往美國舊金山進行移地訓練，教育局表示，市府今年補助該校110萬元經費

，協助參賽、培訓及聘任教練，核定今年8月起聘任編制內棒球教練，鼓勵深耕棒球運動。

大仁國小校長劉美芬表示，此次移地訓練獲各界支持，校方也努力爭取資源挹注，包括教育部、外交部、僑委會、市府教育局等均補助經費，感謝台中市棒球委員會主任委員兼立法委員張廖萬堅、市議員王立任、美國代表在全球台灣研究中心企劃助理林宣宇、僑胞「阿文哥

」等人，以及台中文心扶輪社、台灣資服科技等與球隊家長齊心，促成富有意義的移地訓練成行。

張廖萬堅指出，大仁國小是台中市傳統棒球名校之一，近幾年戰績輝煌，相信經過舊金山的移地訓練，能功力大增。王議員也表示，大仁少棒隊透過移地訓練，將增長球技、開拓視野，建立起國際觀，一舉數得。

新任台中文心扶輪社社長周志憲也說，看到大仁小將至美國學習，孩子們興奮的期待讓他看見無限希望，勉勵大家球技更上層樓，一圓夢想。

美國代表在全球台灣研究中心企劃助理林宣宇強調，此行將讓學童學習國外棒球新觀念，期待未來大仁國小持續培養出更多優秀人才。

僑胞「阿文哥」指出，熱情的美國友人及網友紛紛提供住宿等贊助，展現大家對台灣的向心力及認同，令人感動，盼移地訓練計畫永續經營，並拓展到美國更多城市。

少棒隊球員紛紛表達對此次移地訓練的期待，希望學習國外隊伍優點及棒球新知，也在寄宿家庭中學習語言、體驗文化及當地美食，期待球隊變得更強勁、團隊默契合作更佳。

教育局表示，台中市致力推動棒球運動，發掘潛力選手，並落實三級銜接工作，目前高國中小棒球隊共34隊，教育局每年均編列預算協助各校棒球隊運作，今年至7月止已補助大仁國小約110萬元，協助參賽、培訓及聘任教練，並已核定學校從今年8月起聘任編制內棒球教練，未來將持續深耕。

此次移地訓練將由教練劉睿成領軍，劉睿成就讀大仁國小時就是少棒隊成員，曾在1991年代表台灣參加威廉波特世界少棒錦標賽，擔任投手勇奪世界冠軍，也是2013年U12世界盃棒球賽台灣代表隊總教練。

(中時 )