免徹夜排隊！北市試辦線上登記停車場月票

2018年07月05日 13:07 中時 陳燕珩

台北市停車位一位難求，許多公有停車場開放民眾購買月票，但每逢售票前，總可見民眾徹夜排隊搶位，非常辛苦。為此，北市停管處將開放部分名額線上售票，首先選擇松山區「民生立體停車場」試辦3個月，7月下旬販售8月分月票時，將開放2成車位讓民眾線上登記抽籤。

民生立體停車場共有457個車位，其中9成用來販售月票，一般民眾月租5760元，300公尺內里民可享8折優惠，在地里民則享7折優惠，吸引不少民眾登記。停管處徵詢當地民眾意見後，擇定該處為線上登記抽籤首個試辦點，3個月後將評估成效。

停管處表示，民生立體停車場原是每月23日開放自駕身障者優先購票，25日開放現場排隊，7月分開始，將提撥2成約80格月票車位，在每月11日到22日開放線上登記，24日現場公開電腦抽籤，並用簡訊通知車主在當月28日前到停車場繳費購票，未抽中的車主仍可參加25日的現場購票。

針對為何只開放2成車位線上登記？停管處長張滋容說，有事前調查過民眾反映，有些人比較傾向現場排隊，認為線上抽籤沒保障，因此不敢貿然開放太多，試辦後會視情況調整作法，就算要擴大試辦，也會依每個停車場狀況有不同比例設計，並與地方充分溝通，不會一套標準適用到底。

(中時 )