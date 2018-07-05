中市府媒合廠商參與「國機國造」 爭取航太商機

2018年07月05日 12:58 中時 盧金足

由台中市府、國家中山科學研究院、台灣經濟研究院共同舉辦的「航太研發與產業交流系列活動(二)檢測、量測與驗證研討會」，5日於台灣大道市政大樓登場。（盧金足攝）

國家中山科學研究院推動「國機國造」計畫，尋找有意願合作廠商，擴大國內產業參與。台中市府5日舉辦「航太研發與產業交流系列活動檢測、量測與驗證研討會」，台中市長林佳龍表示，台中是台灣的智慧機械之都，具備完整上中下游產業供應鏈，為台灣與國際的合作奠下良好基礎，市府發揮平台角色提供媒合，讓中小企業在政府的支持下參與航太發展與相關投資，一同打「世界盃」，爭取國際商機。

由市府、國家中山科學研究院、台灣經濟研究院共同舉辦的「航太研發與產業交流系列活動(二)檢測、量測與驗證研討會」，5日於台灣大道市政大樓展開，會中說明航空品質檢測要求及未來中科院與業者合作開發模式介紹。

台中市府也與中科管理局共同向行政院科技部爭取2017年至2020年為期4年的「國家科學技術發展基金」預算支持，作為補助機械及航太業者研發費用，預計一年將有1億1200萬元總經費，可激勵企業投入更多研發人力。

「航太研發與產業交流系列活動(二)檢測、量測與驗證研討會」，包括國家中山科學研究院院長杲中興、華錫鈞航空工業發展基金會董事長邢有光等人均與會，國內相關零組件的業者都共同參與。

林佳龍說，中央政府積極發展「5+2產業創新計畫」，而智慧機械、航太、綠能等均與台中有關，台中作為台灣的智慧機械之都，市府積極鏈結在地、國際與未來，搭配中科院與漢翔在航太發展充沛的研發能量，以及具生產與製造的人才，市府作為平台提供媒合，促進業者與國家法人合作，帶動更多發展。

航太產業商機龐大，據法國空中巴士及美國波音預估，未來20年民航機市場訂單需求將達3.8萬架，相當於5.2兆美元產值，因此，航太產業是台灣值得耕耘的利基市場；台中市以精密機械作為強項，未來更要在量測、檢驗與認證等方面加以突破，實踐航太產業的要求水準，透過鍊結在地，進一步爭取國際市場。

林佳龍強調，為使台灣打「世界盃」，市府近年陸續促成A-I-M航太工具機產業技術大聯盟成立、舉辦2016航太工業暨AIM與生產力4.0產業技術媒合展，配合國防部及中科院共同啟動新式高教機委製，且在台中舉辦招商說明會，為國內機械業者提供跨入航太市場契機，經漢翔公司2次釋商結果成功促成台中市24家業者爭取訂單，市府與業者彼此為夥伴關係，盼透過多項作為創造合作機會。

經發局表示，市府協助台中市的業者取得航太認證，106年起補助台中市業者取得AS9100航太認證的輔導費用，促成業者跨入航太產業、爭取訂單，鼓勵台中機械業者參與，共同爭取全球航空市場商機。

(中時 )