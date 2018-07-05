大群館解約住宿生優先住校內 大一新生被排擠

2018年07月05日 13:04 中時電子報 戴安瑋

文化大學大群館宿舍確定要與又昱公司解約了。台北市政府昨與文化大學、又昱公司開會，確認又昱將與文大解約，估計有235位住宿生將被逼搬離，知情人士表示，文化大學目前將採取4方案協助解決住宿生住宿問題，優先方案安排235位住宿生入住校內原留給大一新生床位，但勢必會排擠到大一新生的住宿權。

文化大學大群館床位每年學期末會抽籤一次，計有235位即將升大二、大三、大四的學生，於今年5月底抽中，但台北市都發局日前確認，新北市長參選人侯友宜妻子出租房舍給文大違法，侯已因此表態將與校方解約；台北市都發局長林洲民昨與文化大學校長王淑音、又昱公司律師陳佳瑤會面，確定又昱將與文大解約後，約有235位住宿生將被迫搬離。

校方昨發聲明表示，文大尊重北市府及又昱之決定，願意朝雙方合意終止租約的方向處理，對於已抽中大群館住宿的235名學生住宿權益，校方將立即徵詢其意願並傾力保障其住宿權益，還請學生及家長安心。

據了解內情人士表示，校方目前打算採取4方案，協助235名住宿生解決住宿問題，一是依住宿生意願，優先安排他們入住校園內原留給大一新生的床位；二是協助住宿生順利在校外住屋；三是尊重學生，由學生自行找住宿地點；四是入住台北市政府提供的士林北投科技園區專案住宅。

該人士表示，校內宿舍床位雖多，但235位大群館學生中，不管多少，只要有學生入住，一定會排擠到大一新生，導致大一新生必須在學校附近另覓租屋處，月租金一定會比學校宿舍高，又面臨沒人管理問題。至於協助住宿生校外找屋或由學生自行找屋，都會增加住宿生、家長的負擔，交通也不便。

他舉例說，住宿生住大群館，每天可走路上下學，入住校外後即要騎車上山或搭公車、捷運，交通時間增加，也有安全顧慮，畢竟仰德大道上下坡又有彎道，交通意外事故頻傳。

對於士林北投科技園區專案住宅，他說，校方與台北市政府雙方還在洽談中，還未定案，而且學生願不願入住也是問題，所以校方現必須先做意願調查。

他強調，文化大學一定會在新學年度解決大群館住宿生住宿問題，但學校、學生已成為這次市長選舉的犧牲者。

(中時電子報)