中視《改變的起點》癱瘓40年！月亮歌后李珮菁 終於能站了

2018年07月05日 13:03 中時電子報 綜合報導

70年代與帽子歌后鳳飛飛、歌王高凌風同時紅遍秀場的月亮歌后李珮菁，日前上中視《改變的起點》接受專訪，癱坐輪椅40年的她，如今靠著積極復健與現代醫療，李珮菁強調她的神經部分，其實已恢復到60%! 重新「站在」舞台唱歌已非遙不可及的夢想。

李珮菁當年紅遍大街小巷，贏得月亮歌后封號的就是靠這首「我愛月亮」，其實原本這首歌被視為「荒誕怪歌」，而詞曲創作者正是李珮菁的表哥，當年這條歌連續被多位大牌歌手退貨，最終李珮菁親自詮釋，在保守的年代還加入RAP說唱元素，李珮菁說當時還被唱片公司說: 「又講話、又唱歌，這怎麼會紅!」，不過在她堅持下加上老闆相挺，果然一炮而紅!李珮菁也因此成為各大秀場爭相邀請對象。而負責扛家中經濟的李珮菁，更是把握機會拼命四處賺錢，她說曾經有回演出她大遲到，來不及換表演禮服狀況下，一襲率性襯衫與牛仔褲就衝上台開唱，她說當時唯一的念頭就是 :「糟糕了，我心裡想完蛋了，所有的歌星都穿長裙、穿禮服，只有我一個人穿牛仔褲在唱歌」，下舞台跟媽媽抱怨的她，非常擔心被老闆罵，未料老闆居然稱讚效果極佳，也促使後來演出都以帥氣褲裝上場，她說: 「從那次開始，我的表演全部都是牛仔褲跟襯衫，甚至於有300條褲子」。

舞台上總是以豐富表情、誇大肢體動作吸引觀眾目光的李珮菁，也曾掀起電視台一波創新的攝影風潮，她大膽挑戰錄影時不站定點唱歌，邊跑邊跳，她說曾讓攝影師跟鏡跟到瘋狂。但就在李珮菁聲勢如日中天時，卻突遭脊椎病變侵襲，23歲時因一場手術，讓歌唱事業正處高峰期的她，一夕之間半身癱瘓，人生變調，她說:「開完刀的時候，我醒過來的那一剎那，我覺得好痛啊，真的痛死了，我眼淚一直流下來，一直發抖一直叫。每一次我要躺下去的時候，我覺得好像刀子在我的肚子上劃一圈」，當年痛苦手術回憶至今讓她仍久久無法釋懷。

不過癱瘓40年，李珮菁強調她沒有被擊垮，仍舊嘗試各種復健方式，她強調:「我的神經功能恢復60%，現在站起來的時候，可以感覺到腿可以施力。」而今李珮菁最大願望就是:「努力賺錢，到美國買四百萬的鐵鞋，讓自己再站重新站起來」。

月亮歌后李珮菁接受哈遠儀主播專訪（圖／中視提供）

【改變的起點】播出時間

中視綜合台7/7(六) 下午14:00

中視新聞台7/8(日) 晚間23:00

(中時電子報)