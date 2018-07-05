禁掛五星旗公投今聽證 中選會：30天內決定准駁

2018年07月05日 13:07 中時 郭建伸

由於獨派團體提案連署，中選會今將針對「禁掛五星旗」公投舉行聽證會。中選會主委陳英鈐上午受訪時表示，法務部曾指出，禁掛五星旗違反言論自由的保障，但中選會也要聽各界意見，參考其他國家類似做法，釐清是否符合《憲法》保障的言論自由等爭點。陳英鈐強調，中選會將在30天內決定准駁此禁掛五星旗公投案。

此外，許多公投案將在年底「綁大選」，外界關心是否造成投票混亂甚至影響投票率？陳英鈐說，並沒有混亂，目前有14個公投案通過第2階段，正在連署中，7月3日又通過5個公投案，正在查對連署人數，若人數也沒問題，共有19案。

但陳強調，《公投法》是今年1月3日才修正，有些案子真正連署時間恐難達法定的6個月，有些公投案是到7月中才拿到第2階段連署書的話，連署期間比較短，未必19個案子通通達標。

他表示，中選會都有因應措施，現在時程很趕，任何選務做法上的變更，對選務人員、選民都會造成困擾，基本原則是盡量不變動。

媒體詢問，公投案這麼多該如何向民眾宣導？陳英鈐說，公投票上都會印製公投主文，投票前一週會送公投公報到每戶人家，公報上就會印製領銜人理由書、政府機關意見書；若有需要，選務機關也能仿造其他國家做簡單說明，如公投通過後政府機關應該做什麼。

由於台電已將核四燃料棒運返美國，但中選會是在7月12日才舉行民眾領銜的核四運轉公投，外界質疑是否趁機拖延？陳英鈐說，完全沒有，因為提案本來就很晚，而且過去從沒有任何一案拖延。

(中時 )