英海洋號「重生」 巴西新準航母大西洋號服役

巴西海軍迎來新的直升機航母大西洋號。（圖/巴西海軍）

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中時電子報

據Navy Recognition新聞網報導，今年1月份以8,400萬英鎊（約33.54億台幣）、轉售給巴西海軍的英國直昇機航母海洋號（HMS Ocean），在3月除役轉交後，於上週正式在巴西服役，更名為「大西洋號」（PHM Atlântico），成為巴西繼去年2月，將老舊的聖保羅號航空母艦（São Paulo）退役後，再次迎來新的旗艦。

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當出售的消息傳出，震驚英國媒體與國會。雖然英國海軍兩艘更大、更新的航空母艦伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth）與威爾斯親王號（HMS Prince of Wales），但反對黨議員、影子國防大臣尼婭·格里菲（Nia Griffith）仍高分貝砲轟，指稱梅伊（Theresa May）政府此舉讓人失望，明明經整修後仍能使用的海洋號，卻就此樣被賣掉，在新航母尚未完全準備好之際，恐讓英國無法有效執行海外軍事任務。

原是英國海軍直昇機航母海洋號，3月除役後將售予巴西。（圖/英國海軍）

英女王伊莉莎白二世（粉紅大衣者）親臨海洋號軍艦除役儀式校閱官兵。（圖/英國海軍）

從1998年服役至去年，母港位於普利茅斯（Plymouth）的英國海洋號直昇機航母，是英國海軍重要的旗艦之一。曾赴中南美洲進行人道救援等任務。海洋號排水量為21,500噸、全長為203公尺，最大巡航距離為13,000公里、最高時速約為33公里。可搭載可容納255名船員、206名空勤人員及480名海軍陸戰隊員。

當年因為與阿根廷的福克蘭群島戰爭（Falkland Islands War）吃悶虧，才讓海洋號誕生，該艦不僅擁有良好的反潛能力，也能應付兩棲作戰需求，艦載機包含：能短場起降的AV-8「獵鷹II式」戰機（AV-8 Harrier II），以及灰背隼AW101（EH101）、AW159野貓、CH-47「契努克」（Boeing Chinook）和阿帕契AH MK1（Apache AH MK1）等四種直升機。

(中時電子報)

文章來源：Brazilian Navy Commissioned Helicopter Carrier Atlântico - Former HMS Ocean

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