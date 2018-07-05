法官上班時間與女子性交易 監院彈劾

2018年07月05日 13:35 中時 鄭舲

台灣高等法院台中分院法官朱樑言行不檢，多次與女子進行性交易；同院前法官曾謀貴無正當理由與案件當事人私下會晤，並接受餽贈及飲宴，違失情節重大，監委楊芳玲、包宗和因此提案彈劾。監察院今審查通過朱樑及曾謀貴彈劾案，全案移送司法院職務法庭審理。

監委楊芳玲、包宗和調查發現，朱樑自2014年12月12日起至2017年5月17日，3年內共16次分別於台中市商務套房或汽車旅館與女子進行性交易，且其中半數於上班期間所為，沒有請假或公差紀錄。除構成曠職外，與女子進行性交易已違反社會秩序維護法第80條規定，並構成刑法第239條之通姦罪，僅因配偶未提出告訴無以論罪。

楊芳玲、包宗和另指出，同院前法官曾謀貴曾於1999年12月30日，經公務員懲戒委員會以參與不當飲宴為由，記過一次。但他未記取前車之鑑，自2015年9月2日起擔任該院103年度建上字第21號民事案件之陪席法官，並參與該案2016年10月25日之言詞辯論，竟無正當理由於同年10月31日晚間及11月8日上午，在自宅及法院辦公室與承辦案件之一方當事人會面，並收受相贈物品，又於同年12月31日晚間接受該當事人飲宴。

監委指出，曾謀貴另無請假、公差紀錄，於2015年11月12日下午1時38分至2時37分許，至台中市議會為友人請託，於上班時間在院外從事私務。其言行不檢，無正當理由僅與一方當事人私晤，且參與與司法公正、廉潔形象不相容之飲宴應酬，嚴重違反法官法及法官倫理規範之規定。

監委表示，2人未能保持高尚品格與操守，言行不檢損及司法廉潔公正形象，分別違反法官法第18條、第21條第1項第2款、法官倫理規範第5條、第15條及第22條規定，違失情節明確且重大，爰依法提案彈劾。

(中時 )