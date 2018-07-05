花蓮》花蓮縣議員參選人郭應義競選總部屋簷下有燕子窩

2018年07月05日 13:27 中時 范振和

花蓮縣議員參選人郭應義競選總部屋簷下有燕子窩，好心屋主還在巢下釘上保護板。（范振和攝）

花蓮縣議員參選人郭應義競選總部毗鄰的老家，也有燕子在冷氣管上築巢。（范振和攝）

花蓮縣民進黨前主委郭應義租借老鄰居在花蓮市美崙地區的老房舍，充作參選下屆縣議員競選總部，原因之一是總部現址屋簷下有燕子窩，每天看著燕子父母辛勤餵食子女，療癒功效十足。。

郭應義在四維高中教數學29年了，2012年擔任民進黨花蓮縣黨部主委，2014至2018擔任評議委員會召集人，任內勤跑基層，以身作則，察納雅言，提升了民進黨在地形象。

此次，決心參選縣議員後，競選總部計畫設在美崙地區，他表示，不少人建議設在人口稠密的市區，宣傳效果事半功倍，但他考量停車不便，相對於市區，美崙居民不多，很少參選人會選擇美侖設競選總部，但他認為，美崙人文薈萃，重要機關與設施多，同時，他從小就在美崙出生、長大、求學，選址於明亮寬敞的化道路與球崙街口，正符合需求。

另一主因是，總部預定地現址屋簷下，有一對燕子築巢，最近生下第2窩兩隻小燕子，屋主還貼心地在巢下釘上保護板，每天他抬頭看著燕子父母忙進忙出，來回輪流餵食子女，對和樂家庭相當有感。而他老家就在毗鄰的200之1號，也有燕子在冷氣管上築巢，再過幾戶住家都可看到燕巢，化道路宛如一條燕窩路呢！

郭應義說，他雖獲民進黨提名，但大、小環境都對他不利，他只能走一步算一步，堅持清白參選到底，坦然接受大家最嚴苛的檢驗，如有機會成為代議士，將以公共利益為優先，強力監督縣府打造優質幸福的花蓮縣。

(中時 )