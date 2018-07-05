大馬叫停陸資鐵路 指造價遠超估值50％

2018年07月05日 14:01 中時 王嘉源

據美國之音（VOA）中文網5日報導，馬來西亞《財經日報》（The Edge Daily）4日透露，馬來西亞東海岸鐵路的所有者 —— 「大馬鐵道私人有限公司」（Malaysia Rail Link Sdn Bhd）已經致信該鐵路的承建方中國交通建設股份有限公司（中國交建），以馬來西亞「國家利益」的理由，要求暫停馬來西亞東海岸鐵路的建設。

對於馬方的這一決定，中國交建在一封公開信中表達了「遺憾和失望，並對該公司在當地雇用的2250多名員工的生計感到擔憂。」公開信還說：「我們尊重並遵守馬來西亞的法律。在目前的情況下，我們別無選擇，只能執行暫停的指令。」

3日，馬來西亞財政部長林冠英（Lim Guan Eng）在一份聲明中表示：「唯有中國交建大幅降低東海岸鐵路的建設價格，這個項目才能在財務上和經濟上變得可行。」

林冠英說，馬來西亞前任政府對該項目的預估造價為550億令吉（約136億美元），但在陸方與馬國前總理納吉布（Najib Razak）最終簽署的協議中，最終造價為667.8億令吉，加上徵地、利息、以及其它運營開支，項目總承包費用已經超過809億令吉（約200億美元），超出原本預估值的50％。

除了造價超出預估之外，林冠英還說，該鐵路計劃遭到雪蘭莪州（Selangor）政府的反對，因為當地正在向聯合國教科文組織申請一處世界文化遺產，而鐵路修建將影響到這項文化遺產被批准的可能性。

林冠英表示，他計劃於近期訪問中國大陸，就該項目的合同與陸方重新談判。他在聲明中說：「該項目的締約方和所有相關各方，將就其造價問題一起進行討論。」

馬來西亞東海岸鐵路全長688公里，計劃建成為客貨兩用大陸標準的電氣化鐵路，其中客運列車設計時速為160公里。該項目已於去年8月9日破土動工，時任總理納吉布出席了開工儀式。

美國之音指出，東海岸鐵路是納吉布在任時「吸引外資、升級基礎設施、改善東海岸人民生活」的重點工程，也被大陸媒體稱為「一帶一路」在東南亞地區的旗艦項目。然而，納吉布在今年5月的大選中落敗後，新任總理馬哈地隨即啟動了針對納吉布的貪腐調查，並禁止納吉布夫婦離境。3日下午，納吉布被馬來西亞反貪會正式逮捕。

財政部長林冠英不久前告示全國，馬來西亞國家的真實負債規模不是前政府公布的6870億令吉，而是已經超過1.1兆令吉（約2700億美元），達到了全國GDP的80％。隨後，馬哈地單方面宣布，取消了籌建中新加坡至吉隆坡的高鐵項目，並重申將與陸方就東海岸鐵路項目重新談判。

馬哈地在競選期間就曾多次表示，一旦當選，他將仔細核查近年來投資馬來西亞的一些陸資項目，東海岸鐵路是他的主要目標之一。自他上任以來，這條鐵路的命運一直是外界觀察馬國新政府對陸政策的窗口。英國《金融時報》認為，此次叫停這個項目，表明馬哈地正在「兌現其在大選中重新審查中資項目的承諾。」

對於東海岸鐵路的建設，馬來西亞國內一直存在爭議。馬哈地曾經表示，這條鐵路不會為馬來西亞帶來任何經濟上的回報。而「馬來亞鐵道公司」（Keretapi Tanah Melayu Berhad）前總裁沙比尼（Sarbini Tijan）則乾脆表示，政府最好放棄這個項目。

沙比尼在接受馬來西亞《財經日報》採訪時，希望政府修復東海岸已有的鐵路軌道，這條軌道是在2014年底的洪水期間遭到嚴重破壞而被停用的。他認為：「修復現有軌道比建設新的東海岸鐵路要節省很多資金，僅需新建鐵路造價的5％」。

然而，美國之音報導說，按照中國交建與納吉布簽訂的合同，馬來西亞政府似乎很難取消東海岸鐵路項目。一方面，馬來西亞面臨著賠償巨額違約金（約55億美元）的問題，另一方面，該項目已經開工將近一年，馬來西亞政府也已經按進度支付了部分款項。

林冠英在3日的聲明中指出，馬國政府已經向中國交建支付了100億令吉（約25億美元）的預付款和96.7億令吉（24億美元）的進度付款。在「最糟糕的情況下」，馬來西亞政府只能要回那筆預付款。言下之意，那些支出的進度付款則無法收回。

林冠英強調，馬來西亞政府目前只是準備與陸方重新磋商合同，而非取消該項目。一旦調低成本後，鐵路建設將繼續進行。

(中時 )