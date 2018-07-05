北捷鼠慌？日月潭老農捕獲大鼠 酷似熊貓「足古錐」

日月潭老農邱正雄捕獲黑白相間的大型鼠類，因可愛引發討論。（沈揮勝攝）

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魚池鄉日月潭野外捕獲黑白相間老鼠，有人說看起來神似貓熊。（沈揮勝攝）
體長20公分，尾長與體長相當。（沈揮勝攝）
民眾直呼可愛，但也有人擔心是外來種入侵。（沈揮勝攝）
民眾查資料，覺得像敘利亞倉鼠之黑白色品系「乳牛鼠」。（沈揮勝攝）

台北捷運四日發生車廂出現10公分小老鼠，導致約700名乘客驚慌逃命的失控場面！不過遠在南投縣魚池鄉的日月潭，77歲老農邱正雄上周發現1隻體色黑白相間的大老鼠，經常入侵其設在野外的雞舍偷吃飼料，遂以鼠籠設陷並於日前捕獲，其酷似貓熊可愛模樣，引發討論。

1942年出生的邱正雄是在6月29日下午到其屋旁、距離日月潭湖岸約1公里的魚池鄉中明村民眾信仰中心受福宮，下方檳榔園裡的簡易雞舍餵雞，瞥見1隻體型約如「菅貉（鬼鼠）」的大型老鼠入侵雞舍偷吃玉米飼料；但鬼鼠為灰黑色，牠卻黑白相間，因而感到好奇、納悶。

他嘗試著抓牠，但未如願；傍晚再去巡一次，又看到牠爬進飼料盆；30日及7月1日又看到，越是在乎、就越想抓到牠，弄清楚是怎一回事；於是1日傍晚在檳榔園中設置鼠籠，以玉米為餌，2日上午巡視，發現牠已中陷。

該鼠目測頭臀長為20公分，尾長約與身長相當，亦即頭尾全長40公分，算是相當巨大。因牠與台灣鼠類中體型最大，俗稱為「菅貉」或「大山貉」的鬼鼠，無論是體態特徵、肢體比例幾乎都一模一樣，鄉公所農經課生態業務承辦人杜豐勝將牠拍照傳line，引發討論。

杜豐勝與大雁村長謝棟漢、獸醫師楊士興及知名生態攝影家陳建樺都懷疑，有可能是野生鼠脊椎骨髓發育時黑色素分泌不足或其他原因造成變異，但也不排除寵物鼠；導演李雅芬、退休教師汪淑華都認為牠超可愛惹人憐；埔里消防分隊長陳世賢則提醒可能是「乳牛鼠」。

幾經通訊軟體群組討論，有人網搜發現，牠確實與俗稱黃金鼠的敘利亞倉鼠之黑白色品系「乳牛鼠」外觀、體長幾乎完全一樣，很可能是寵物逸逃或棄養；林務局保育人員許逸玫憂心忡忡：「怕又是外來入侵種發生！」

(中時 )

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