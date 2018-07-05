昔日女團成員被吳宗憲看上 考慮這件事找她做

2018年07月05日 13:44 中時 蕭雅玲

屈尹潔曾因求職身份遭質疑。（圖片提供：中天）

楊中化從主播轉戰美食賣起爆漿大貢丸，日前他上《小明星大跟班》節目錄影透露，起初創業不被看好，直到有一次被平面記者報導，吸引許多婆婆媽媽來購買，也深獲民眾喜愛，還有人從高雄坐五個小時的車來買貢丸，讓他很感動，「有了這些客人的支持，所以我覺得一路走來篳路藍縷！」人生轉換跑道，楊中化樂觀面對，他表示：「我播新聞10年都沒上過CNN，但是我做的貢丸有上CNN的報導！」吳宗憲不忘開玩笑補一句：「但你做的新聞有上過NCC！」讓眾人笑翻。

而昔日女團《七朵花》的「小潔」屈尹潔，淡出演藝圈後成為室內設計師，錄影現場拿出自己的設計作品照，並表示作品的工程預算總共200萬，等於一坪裝潢費要7萬塊，吳宗憲聽聞自爆：「我一坪16萬（裝潢）！」高價位讓屈尹潔驚訝不已，吳宗憲還打算找她設計案子，「妳認識我機會來囉！全年沒有一天是停止裝修的！」屈尹潔聽聞開心說：「我會親自監工！」

曾因藝人身份去求職遭質疑，「第一天去面試的時候，同事就認出我是《七朵花》的小潔！」當的老闆也擔心她不能投入工作又想回去當藝人，所以一度考慮要不要錄用她，最後屈尹潔向老闆積極爭取才被錄用。

(中時 )