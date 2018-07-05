多年不見的老爸突現身 認不出兒子岑永康

2018年07月05日 13:57 中時 蕭雅玲

岑永康、張珮珊夫妻倆日前上《誰來晚餐》節目，節目中拜訪兒童職能治療師呂忠益和他的家人，岑永康透露，高中時爸爸就離開家，有另外的交往對象，被岑永康形容是「博愛型」，因此他對爸爸的印象並不深刻，直到他的婚禮兩人才又碰面，還鬧出笑話。岑永康說，爸爸在他們婚禮當天，把當伴郎的弟弟誤認成是他，還過去跟弟弟握手恭喜，「已經不熟到以為弟弟才是今天新郎」，岑永康自己都忍不住說「太妙了！」張珮珊也說，「他根本不認識誰是永康，誰是永康的弟弟」。

張珮珊跟岑永康是電視台同事，雖然朝夕相處兩年，卻根本不來電，張珮珊形容岑永康以前是痞痞的、花蝴蝶的形象，自己則是很乖巧、正直，也很有個性的女生。有次張珮珊主動問他有沒有女朋友？岑永康還回他「沒有固定的女朋友」。後來岑永康表達要追求她的意願，張珮珊不顧當時有穩定交往的男友，甚至已經收了婚戒、在挑婚期，仍決定放棄前一段感情和岑永康交往。

岑永康與張珮珊平時工作雖然忙碌，但是生活中卻處處充滿智慧與浪漫，張珮珊認為，餐桌就是一個愛的凝結點，即便煮飯是一件很累人的事，她還是堅持要做，「餐桌永遠可以把一家人的心凝聚在一起」。岑永康也用過來人的心態勉勵呂忠益一家人要多把重心放在孩子身上，「我到現在這個年紀，覺得一切都是虛幻，只有健康跟家人陪伴在你身邊才是真的。」

(中時 )