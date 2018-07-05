全聯台南展店強化社區經營 攜手黃絲帶愛網關懷協會公益送愛

2018年07月05日 14:34 中時 郭家崴

全聯福利中心不只全力朝全台千店目標邁進，秉持「公益賣場」理念，將回饋社會及社區視為企業社會責任要項，7日台南「開元店」開幕，邀請當地社福團體社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會的小朋友所組成的「幸運草樂團」到場表演，積極強化社區經營別具意義。

黃絲帶愛網關懷協會長期在台南深耕，積極推廣社區課後輔導服務，辦理多元才藝課程、成長團體，提供弱勢族群身、心、靈各層面的全人關懷服務。財團法人全聯佩樺圓夢基金會有感於許多中小型社福團體資源較為不足，想要發展活動方案卻經常受限於經費使用，2016年起與黃絲帶課輔班合作，協助提供美味餐食點心，為課輔班的孩子創造友善的學習環境，並鼓勵孩童參加才藝課程、發展多元興趣，追求自己的夢想，至今累積受益人數超過250名。

佩樺圓夢社會福利基金會2011年成立，致力於各項弱勢兒童、少年福利業務，更結合母企業推出「全聯幸福手推車計畫」，至今已與全台超過60間機構合作，服務人次達1萬700人次，長期以贊助「公益福利卡」儲值金及機構外聘講師鐘點費用，以利合作的社福機構能自主彈性運用資源購買所需物資，讓弱勢兒少在課後時間仍能享用幸福餐點、開心學習，除照顧其基本生活需求，更希望能鼓勵弱勢兒少拓展視野、勇敢逐夢。

(中時 )