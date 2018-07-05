黃靖倫瘋世足賽 分享賽事幫網友賺零用錢

2018年07月05日 14:12 中時 蕭雅玲

黃靖倫參加歌唱比賽。（圖片提供：民視）

全球瘋世足，4年一次的足球盛事，黃靖倫當然也不容錯過，逢人就會分享世足熱議題，更因此而被友人封他為「足球大師」，黃靖倫表示，自己常在臉書上分享自己的精闢的分析，「因為新加坡足球很普遍，從小大家都會聚在一起踢足球，每到世足賽都是很瘋狂」，但意外爆料不賭球的他，看到身旁朋友下注賭哪一隊贏、哪一隊輸，他驚覺這樣會失去比賽的意義，所以他以公開分析賽事，還會搞笑預祝大家贏錢，反被粉絲虧缺零用錢可以來看他的評論，讓他哭笑不得。

日前他參加《台灣那麼旺》明星組，評審2度告訴他:「可以站起來走一走，直接走出去了」，身穿黃襯衫的他，讓主持人白家綺也說「穿成這樣很像拎著黃牌在那晃呀晃的」，不甘示弱的他選唱林俊傑〈修煉愛情〉來對抗這些緊追在後的參賽者。

錄影時他不淡拿高音放大絕招，展現無人能敵的實力，也受到評審老師的肯定，黃靖倫說：「我聲音本屬柔派，但是最近一直在用比較陽剛的唱法。希望大家有注意到我也是可以很有力，但是還是會有極限的。」，每次演出都得沈思，為何而唱，唱是為何，受訪時說這是登上衛冕者的壓力，讓他有感而發寫文章發洩一下，希望自己更好更上一層樓而已。

(中時 )