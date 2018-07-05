高雄楠梓區清潔隊再出包 民眾爆料垃圾車多次闖紅燈

2018年07月05日 14:35 中時 林宏聰

高雄楠梓區清潔隊接連出包，繼日前隊員未依規定回收廚餘，又有民眾在臉書「爆料公社」PO影片，披露垃圾車駕駛違規闖紅燈，不管晴天、雨天照闖不誤，網友更諷刺說：「哥開的不是垃圾車是救護車」、「有沒有招考？我也要來闖紅燈！」

針對垃圾車司機交通違規，高市環保局長蔡孟裕坦承管理疏失，檢視民眾披露的影片內容，違規者皆是1名54歲楊姓駕駛，年資已有24年，因負責的垃圾收運範圍大，開車較匆忙，環保局會提報職工考核委員會，從嚴扣減他違規當月的駕駛獎金及清潔獎金。

民眾在臉書爆料公社PO出約1分鐘影片，內容是8段楠梓區清潔隊垃圾車違規闖紅燈迴轉、左轉畫面，網友看了直呼誇張，紛紛質疑「難道垃圾車就能藐視交通規則」，更有人諷刺這位司機應該是計程車轉開垃圾車。

不過，也有網友為垃圾車司機抱不平，認為垃圾車開很慢，不至於出車禍，甚至反批樓主「想必跟垃圾車有仇，天天堵它，超級閒」、「選舉到了，以後會有更多爆料」；PO文的林姓網友則回覆說，他可不想被垃圾車撞死了、連投訴機會都沒有。

蔡孟裕說，雖然垃圾車是執行公務，但也必須遵守交通規則，過去清潔隊接獲超速、闖紅燈等違規罰單，也都是要求駕駛自行繳納，環保局後續會通告各區清潔隊，要求所有隊員、駕駛遵守交通安全。

6月19日也有民眾爆料，指楠梓區清潔隊員將廚餘直接丟入垃圾車內，完全未依規定回收，高市環保局事後將該名隊員提報職工考核委員會，將予以記過或申誡處分，沒想到時隔半個月又被爆料垃圾車駕駛多次闖紅燈。

(中時 )