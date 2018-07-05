怕了水果風暴 林聰賢：火龍果監控超前部署 提高地板價2碼

農委會主委林聰賢。(資料照片，鄭郁蓁攝)

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香蕉、鳳梨產銷失衡連環爆，蔡英文總統也關切下一個水果是什麼？農委會主委林聰賢說，火龍果本周進入盛產期，農委會超前部署，決定提高地板價2碼啟動監控輔導機制。不過，對於昨日鳳梨農到政院抗議，林聰賢反嗆，他不理解抗議什麼，南部價格都3、40塊了，是

抗議太高價了嗎？

對於超前部署，提高地板價2碼，林聰賢解釋，每年7、8、9月進入水果盛產期，賴揆及蔡總統都關切穩定價格的機制，由於火龍果本周進入盛產期，火龍果今年生產面積比去年增加104公頃，有可能會增產10%以上，針對賴揆要求檢討產銷不足，他在院會回應，原來農委會監控地板價格都是接近生產成本，但按照台灣市場經驗，他希望把地板價提高兩碼，例如鳳梨生產成本在6.7元，現在是希望地板價拉高2元，這就是超前部署的概念。

但對於鳳梨日前產銷失衡，農民怒氣未消到行政院怒砸鳳梨抗議，林聰賢相當不滿，說是不是有人為操控，大家可以自行分析，如果來台北抗議的是真正的農民，他當然很願意對話，但發動者是生產合作社的幾個人，「組合很奇怪」，現在鳳梨已採收到嘉義雲林了，也就是民雄、大林、谷坑交界，南部鳳梨已經賣3、40塊了，生產合作社的人還要來抗議，是抗議太高價了嗎？他很難理解。

林聰賢並指責，動員的簡志偉是大林鎮國民黨鎮長候選人，這時如果要利用一個議題來操弄，拉高自己的身價，農委會可以來配合他嗎？

(中時 )

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