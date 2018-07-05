上海街頭「任務解鎖」 G奶辣模當眾脫內褲洩底挨轟！

網紅勾兒用有前凸後翹G罩杯好身材。(翻攝自勾兒IG)

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中時電子報
勾兒挑戰街頭脫內褲，完成後開心直呼「任務解鎖」。(取材自勾兒IG)

身為「JKF女郎」的網紅「勾兒」，擁有美艷五官與前凸後翹G罩杯好身材，走美艷路線的她，相當懂得運用本錢，常在社群網站上分享比基尼或性感內衣照，很會做粉絲福利，讓人看了眼睛大吃冰淇淋，勾兒也因此擁有高人氣，IG有16萬人追蹤，頗為可觀，而近來，她決定挑戰自己，竟然在國外眾目睽睽之下脫底褲，瞬間吸引7萬多次瀏覽，然也引來罵聲，挨轟「丟臉」。

勾兒近日開啟度假模式，前天在桃園機場打卡，分享自己穿著貼身運動服準備出國的美照，直呼「趁年輕 要一直在路上」，沒想到事隔僅一天，她貼出一則短片，人在美麗的上海外灘，竟趁著夜色在大庭廣眾之下露底褲，只見影片中的她背對鏡頭，先是撩裙拉下內褲露出翹臀，之後乾脆直接褪到底，再把脫下的內褲拿到鏡頭前展示，表示裡面已經沒穿，證明挑戰成功。

勾兒貼出洩底短片，並寫下：「任務解鎖！」，似乎早就安排好做這個活動，然可能天色已黑，人潮中似乎沒什麼人發覺此事，然勾兒的行為仍惹來網路上兩極化評價，有人說她超有膽，有人則大罵「要脫回家脫，做錯事還不承認，幾歲啦？，讓台灣人丟臉」，而勾兒也不甘示弱回應批評，嗆聲：「你都看了，裝什麼清高？」。

(中時電子報)

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