扁批謝打郝宅輸17萬票 林濁水：謝長廷當初選得不錯

2018年07月05日 14:32 工商 崔慈悌

民進黨大打侯友宜文大宿舍，意外引爆「長扁之爭」，對陳水扁唱衰民進黨犯了跟謝長廷當年一樣的策略失誤，民進黨大老林濁水今天站出來挺謝，強調謝長廷當初「選得不錯」，原因是拒絕陳水扁站台演講。暗示黨內應與具爭議者畫清界限。

前總統陳水扁在「新勇哥物語」中指出，12年前藍綠台北市之爭，民進黨候選人謝長廷猛打郝龍斌住宅違建卻仍輸17萬票，質疑綠營在新北市質疑侯友宜的文大宿舍的作法，謝長廷也發文回應，強調選戰勝負因素很多，簡化怪罪為主打什麼並不公平，再度引爆長扁之爭。

林濁水今天在臉書打臉陳水扁，強調陳水扁拿謝長廷2006台北市長選舉說嘴，唱衰民進黨犯了跟謝當年一樣的策略失誤。惹得謝嗆聲反擊。「謝儘管反擊，但是對選得好不好卻不置可否，事實上，謝當時真的選得很差？並不是。他選得不錯。」

林濁水指出，民進黨從2006地方選舉慘敗，23縣市長一下子掉到剩下南部6縣市後，行情一路下滑直到2008大敗特敗，各地得票一面倒下跌，但是在深藍大本營的台北市，謝長廷雖然沒有當選，和各地比，卻反而選得最好。

他說，當年謝長廷讓綠營在台北市的得票率，從36％上升到41％，且帶動綠色議員席位從17席跳上空前的20席，「根本是在一片雪崩中的逆勢上揚」。

至於逆勢原因何在？林濁水認為，「當時謝最突出的是拒絕陳水扁站台演講」，謝還說難道要請許純美助選？「當大家被扁拖累時，他勇於劃清，是逆勢的關鍵，而扁的感受也就可想而知了」。

他也以當年嘉義市選舉，國民黨派出前青輔會主委陳以真出馬卻落敗為例，強調當年嘉義市選舉，前總統馬英九硬要站台，「陳以真抵擋不了，只好敗選」。暗示民進黨應勇於與具爭議者畫清界限。

林濁水也質疑陳水扁至今未為其錯誤道歉，林濁水指出，陳水扁2008年8月1日在一場記者會中說「我曾經做了法律所不許可的事」，但他現在透過「新勇哥物語」鄭重「澄清」，說當年這句話的後面兩句是「有關競選經費有申報不實」。

林濁水暗諷陳水扁「真天才」，他說，經費申報不實，比比皆是，民進黨也只是稍好而已，沒有人認為罪大惡極，陳水扁反而鄭重道歉；在海角藏七億，國人個個痛心疾首，台獨人士更傷透了心，他反而認為一點也沒什麼，批評「陳水扁的價值觀真硬是非要不與人同不可」。

(工商 )