2019月津港燈節公18-2燈區作品公開徵選

2018年07月05日 14:40 中時 曹婷婷

儼然已成台南農曆春節盛事的「月津港燈節」，近2年公開邀請全國藝術及設計相關系所參與公18-2水域作品徵選，獲得大專院校踴躍投件，作品創意與藝術家燈區相互媲美，令人驚艷，「2019月津港燈節」公18-2燈區作品公開徵選即日起跑，收件至2018年9月25日截止，審查獲選作品將有機會獲得20萬元設置經費。

文化局指出，月津港燈節公18-2燈區針對大專院校進行作品公開徵件已連續辦理3年，去年月津港燈節共有15所大專院校參與，投件作品48件、入選22件，近年大專院校徵件作品區，每每帶來許多令人眼睛為之一亮的精彩作品。

文化局表示，去年大專院校徵件燈區布置範圍首度擴大至南榮科大後門附近水秀橋，徵選22件作品，有11件水上作品，加上日本京都造形藝術大學《文化之塔-八》及澳洲光雕投影《浮光．水影》共13件水上作品，布置於信義路喬至水秀橋之公18-2水域上。

鑑於歷年來月津港燈節係以水上燈節為特色，本年度徵選計畫以水上作品為主，提案團隊可以月津港18-2水域特性結合鹽水地景、在地歷史與人文特色為概念進行發想。

此外，為鼓勵創作讓藝術與土地融為一體，本次徵選陸上作品期望結合場域特色，透過藝術創作角度，呈顯月津港環境特色。如2018年《月津光蟲祭》即以月津港現地自然環境芭蕉林為創作場域，利用回收玻璃材料、鐵線與螢光顏料製作光蟲，在黑暗步道驚見一片色彩絢麗的光蟲世界，成為最令遊客印象深刻的創作之一。

(中時 )